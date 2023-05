Pixel 7a, arriva il nuovo smartphone: eccolo in tutto il suo splendore

Da un punto di vista tecnologico, abbiamo assistito senz’ombra di dubbio a grandi cambiamenti nel corso di questi ultimi 20 anni, che hanno portato a delle differenze sostanziali che hanno impattato sulla nostra vita.

Una delle principali è rappresentata dall’arrivo degli smartphone, che hanno cambiato inevitabilmente la messaggistica istantanea per com’era percepita fino ad allora.

Siamo soliti condividere gli smartphone rispettivamente in diverse fasce d’appartenenza e di prezzo, partendo rispettivamente dagli smartphone di fascia alta, per chi cerca elevate prestazioni e un buon sensore di fotocamera. Oltre a questi, arriviamo poi agli smartphone di fascia media, per chi è alla ricerca invece di un buon compromesso tra la qualità e il prezzo, per poi arrivare infine agli smartphone di fascia bassa, più adatti a chi non ha particolari esigenze in termini di potenza di calcolo e qualità della fotocamera.

Oggi in particolare vi presentiamo il nuovo smartphone di Google, Pixel 7a: scopriamone insieme tutti i dettagli e le caratteristiche tecniche, per quello che si prospetta essere uno smartphone davvero promettente.

A partire da questi giorni, infatti, lo smartphone Google Pixel 7a è disponibile ed è perfettamente alla portata di tutti, da un punto di vista economico. Nel corso della presentazione Google I/0 2023, la compagnia americana ha avuto modo di presentare questo nuovo smartphone, di cui in realtà si rumoreggiava da tempo su internet, con indiscrezioni che si sono susseguite per settimane, per poi essere confermate (quasi) in toto da Google stessa.

Caratteristiche tecniche

Guardando all’aspetto, la struttura è molto simile a quella della lineup di riferimento per Google Pixel, sebbene sia stata scelta la plastica per la sua scocca. Iniziamo innanzitutto parlando del comparto fotocamera, in questo caso rappresentato da una fotocamera posteriore di 64 megapixel, che rappresenta quindi un notevole passo in avanti rispetto al sensore da 50 megapixel, di cui è contraddistinto Google Pixel 7.

Passando poi al display, parliamo di uno schermo OLED da bene 6.1 pollici, con una risoluzione fissata a 1080×2400 pixel, e una frequenza d’aggiornamento pari a 90 Hz. Lo schermo è inoltre protetto dal vetro Corning Gorilla Glass, che permette di evitare urti e traumi di alcun tipo che andrebbero a impattare sensibilmente sullo schermo, portando nel peggior dei casi alla rottura dello stesso.

Quanto al processore, abbiamo in questo caso un Google Tensor G2, assieme al Titan M2, il relativo chip per la sicurezza, che erano presenti nel precedente modello. Arriviamo infine alla RAM, dove troviamo 8 GB, con