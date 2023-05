Nuove tecnologie, diventa touch qualunque cosa: una vera svolta

Abbiamo ormai ribadito più e più volte come le nuove tecnologie abbiano compiuto dei veri e propri passi da gigante, riuscendo ad arrivare a cose che fino a pochi anni fa credevamo fantascienza.

Basti pensare ad esempio alla robotica, alla creazioni di robot e protesi che si rivelano essere molto utili per fini medici, così come anche altri campi d’applicazione analoghi.

In particolare un team di ricercatori, presso l’Università del Michigan, è stato in grado di realizzare un vero e proprio complesso di sensori, che sono in grado di far diventare touch letteralmente qualsiasi cosa. Il nome di questa invenzione si chiama SAWSense, e potrebbe rappresentare davvero una svolta per gli infiniti usi e applicazioni che potrebbe portare nel corso del tempo. Ma come funziona questo sistema sensoriale? Scopriamolo insieme, andando ad sviscerarne i singoli dettagli.

SAWSense è un sistema davvero all’avanguardia, in quanto fa uso di delle onde acustiche di superficie, così da essere in grado riconoscere con estrema esattezza e precisione tutti i possibili input a cui può andare incontro, come ad esempio la sensazione tattile o la sensazione di un graffio sulla pelle, che viene inviato poi in un secondo momento ad un computer, che avrà così modo di interpretarlo e analizzarlo nei minimi dettagli, un po’ come accade per la sensazione tattile nell’organismo umano.

A prender parola in tal senso è stata Yasha Iravantchi, ovvero la coordinatrice della ricerca in questione, che è disponibile attualmente alla lettura sul celebre database di articoli scientifici ACM Digital Library. Iranvatchi ha così affermato che, in un futuro più o meno prossimo, grazie all’utilizzo e all’implementazione di SAWSense, saremo in grado di far uso del nostro corpo sottoforma di superficie con cui andare a interagire in maniera facile e veloce.

Come funziona SAWSense

Entrando più nello specifico all’interno del meccanismo di funzionamento di questo particolare sistema sensoriale SAWSense, esso fa uso dell’innovativa tecnologia Voice Pickup Units, la quale permette di andare a discriminare esclusivamente le onde acustiche che sono presenti in corrispondenza della superficie di qualsiasi oggetto presente nelle vicinanze.

In questo modo SAWSense è in grado di funzionare anche in presenza di ambienti rumorosi, in cui sono presenti moltissime onde sonore che potrebbero eventualmente confondere qualsiasi altro sistema di questo tipo. Grazie poi a un sistema di machine learning automatico, il computer riuscirà progressivamente a riconoscere con sempre più specificità ogni tipologia di input e segnale proveniente dall’esterno.

Questo potrebbe portare a numerose applicazioni, soprattutto nel campo degli elettrodomestici, consentendo dunque di coprire interamente la loro superficie, rendendola sensibile al tocco. Non ci resta dunque che attendere con impazienza, per assistere agli eventuali sviluppi futuri di questa applicazione.