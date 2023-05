Bonus bollette, l’Isee non conta più nulla: il governo ha deciso

La proroga per tre bonus bollette è stata confermata, è possibile ottenere l’agevolazione senza limite ISEE: a chi spetta.

I cosiddetti bonus bollette, sono stati introdotti dal governo lo scorso 2022 a fronte dell’aumento del costo dell’energia e del gas metano.

In questa situazione di crisi economica, dovuta sia dall’inflazione che dal conflitto tra Russia e Ucraina, i cittadini e le imprese si sono trovati davanti a bollette raddoppiate e in alcuni casi anche triplicate.

Questa condizione, alimentata anche da un caro vita in costante crescita, ha reso quasi impossibile sostenere dei costi talmente elevati, tanto che il governo Meloni, appena entrato alla carica, ha deciso di introdurre questi sostegni come provvedimento d’emergenza per i cittadini.

Tuttavia, per essere usufruiti necessitano di requisiti ben specifici, uno tra questi il limite di reddito annuo. Dopo circa un anno dalla manovra però, il governo ha capito che così facendo tagliava dal sostegno una grande fetta di popolazione in difficoltà. Per questo motivo ha deciso di alzare le soglie minime Isee stabilite, e in alcuni casi, l’ISEE non conta più nulla; ma vediamo meglio nel dettaglio.

Bonus bollette senza limiti ISEE

Per adesso il costo delle bollette sembra attenuato, ma lo stesso non vale per i cittadini che sono ancora segnati da questa forte crisi. A fronte di ciò, il Consiglio dei Ministri ha deciso di confermare, almeno fino alla fine di quest’anno, i bonus bollette. Oltre alla proroga, sono previste grandi novità che riguardano il bonus bollette e il bonus impianto di riscaldamento. Quest’ultimo per esempio, potrà essere richiesto senza ISEE.

Come detto in precedenza, per il bonus bollette l’ISEE non conta più, o meglio, le modifiche principali riguardano tre bonus distinti: il bonus riscaldamento a pavimento 2023, il bonus sociale riscaldamento centralizzato 2023 e il bonus impianto di riscaldamento 2023. Tra le grandi novità di quest’anno, troviamo proprio il bonus impianto di riscaldamento per tutti i nuclei familiari, indipendentemente dal reddito ISEE. L’agevolazione sarà valida dal prossimo ottobre e le modalità di erogazione saranno stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Per quanto riguarda il bonus sociale per il riscaldamento centralizzato, la soglia minima ISEE sale dai precedenti 12.000 euro agli attuali 15.000 euro. Se in famiglia si hanno almeno 4 figli a carico, il reddito massimo è di 20.000 euro; questo bonus non è cumulabile con le altre agevolazioni. Il bonus riscaldamento a pavimento invece, è una detrazione che rientra nell’Ecobonus e può essere richiesta con la messa in opera dei pannelli radianti, l’agevolazione è prorogata fino al 2024.