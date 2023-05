Lavatrice, non dimenticare mai in tasca questa cosa: rischi che esploda e distrugga casa

Lo abbiamo ribadito più e volte che il caro energia si sta praticamente diffondendo a macchia d’olio su tutto il continente europeo, da un bel po’ di mesi a questa parte.

Tutto è iniziato all’incirca in concomitanza con i conflitti scoppiati in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato a delle conseguenze non da poco sul piano economico ed energetico.

Nonostante il prezzo dell’energia elettrica e del gas metano che aumentano all’impazzata nel corso di questi mesi, continuiamo inesorabilmente a fare un utilizzo massiccio di entrambe le forme d’energia. Come ormai ben saprete da tempo, al giorno d’oggi facciamo infatti un uso veramente smisurato degli elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico.

Tra forno elettrico, forno a microonde, frigorifero, friggitrice ad aria, lavastoviglie, lavatrice e chi ne ha più ne metta, sono davvero innumerevoli i dispositivi elettronici di cui facciamo uso per assolvere alle più disparate mansioni quotidiane, dal lavaggio dei nostri indumenti (che poi indossiamo di giorno in giorno) fino ad arrivare alla preparazione dei pasti quotidiani.

Oggi in particolare andremo a focalizzarci sulla lavatrice, che usiamo pressoché ogni giorno per preparare gli indumenti che andremo a indossare i giorni successivi al loro lavaggio, andandovi a fornire qualche consiglio e accorgimento utile, in maniera tale da non imbattere in eventi spiacevoli: scopriamo insieme di cosa si tratta.Ricordatevi infatti di controllare sempre i pantaloni o i jeans che eventualmente inserite all’interno del cestello della lavatrice, assicurandovi in particolar modo che siano privi di oggetti di qualsiasi tipo al loro interno. Alcuni possono infatti rivelarsi pericolosi nel periodo immediatamente antecedente al processo di lavaggio, causando eventi ed incidenti molto spiacevoli.

La ricostruzione dei fatti

È questo ciò che è successo in Spagna, più nello specifico all’interno di una lavanderia a gettoni, dove una lavatrice avrebbe causato un incendio proprio a causa di un accendino, accidentalmente lasciato all’interno di un pantalone.

L’esplosione in quel di La Coruna, è stata talmente potente da riuscire a rompere i vetri della lavanderia a gettoni, arrivando perfino a scardinare la porta d’ingresso dai relativi cardini, e provocando anche dei seri e ingenti danni a tutta la facciata anteriore della palazzina che ospitava la lavanderia a gettoni.

Fortunatamente, in base alle testimonianze raccolte successivamente dai poliziotti, non ci sarebbero state persone presenti all’interno della lavanderia a gettoni, motivo per cui non si sono registrate vittime né feriti. La nostra raccomandazione però rimane quella di esaminare attentamente ogni indumento che inserite dentro la lavatrice, così da evitare eventi simili.