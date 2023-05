Lavastoviglie, ecco il trucco della patata: non lo conosce nessuno | Lo farai ogni giorno

Al giorno d’oggi, mai come in passato, facciamo un uso davvero smodato e frequente degli elettrodomestici. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi gli elettrodomestici che utilizziamo giorno per giorno, per svolgere le nostre mansioni quotidiane, dalla preparazione dei nostri alimenti fino ad arrivare al lavaggio e alla pulizia dei nostri indumenti.

Oggi ci concentreremo proprio sulla lavastoviglie, uno degli elettrodomestici indubbiamente più utilizzati, che comporta proprio per questo dei consumi abbastanza notevoli sul lungo periodo. È infatti possibile utilizzare la lavastoviglie in un modo alternativo, che non conoscevamo prima ad ora. Possiamo infatti far uso della lavastoviglie, paradossalmente, per la cottura e la pulizia delle patate.

Sì, avete proprio capito bene: si tratta ovviamente di un metodo di cottura alternativo, ma che è possibile realizzare in maniera semplice e veloce, e che permette inoltre di risparmiare cifre considerevoli alla fine del mese.

Questo particolare metodo di cottura fa infatti uso del calore generato da parte della lavatrice, per portare a cottura le patate inserite al suo interno. Facendo un paragone efficace, potremo comparare questa metodologia di cottura a quella a vapore, che è molto più sana rispetto ad altre tipologie di preparazione, come la cottura al forno o (soprattutto) la frittura in olio di semi d’arachidi bollente.

Qui di seguito vi riportiamo alcuni suggerimenti pratici che è bene seguire, in modo da portare a perfetta cottura e in modo efficace le patate. Innanzitutto si inizia con il lavaggio delle patate, che può essere effettuato senza problemi a livello del ripiano superiore delle lavastoviglie, facendo uso in questo caso di un programma di lavaggio corto, senza temperature necessariamente eccessive. Chiaramente tenete bene a mente di non aggiungere il sapone in questo caso, a differenza del tradizionale lavaggio delle stoviglie.

La patata bollente

Una volta finito il lavaggio delle patate, è tempo di passare invece alla cottura delle stesse, anche in questo caso senza il solito detergente che utilizziamo per le stoviglie e per i piatti sporchi che introduciamo all’interno della lavatrice.

A questo punto avvolgete dunque le patate all’interno di una carta d’alluminio (similmente a quanto accade al pesce in cartoccio, per intenderci), per poi andare a selezionare in questo caso un programma ben più lungo del precedente dedicato al lavaggio.

Oltre alla carta d’alluminio è possibile utilizzare altri contenitori, come per esempio i barattoli di vetro, i sacchetti sottovuoto e via dicendo.