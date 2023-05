Forno a microonde, fai attenzione al consumo: utilizzalo sempre così

Una breve e semplice guida con consigli molto utili per imparare ad utilizzare al meglio il proprio forno a microonde e risparmiare energia.

Il forno a microonde è un elettrodomestico molto utile e versatile, che permette di riscaldare, scongelare e cucinare cibi in poco tempo. Tuttavia, se non usato correttamente, può consumare molta energia elettrica e aumentare la bolletta. Di seguito alcuni consigli per utilizzare al meglio il forno a microonde e risparmiare energia.

Scegliere il forno a microonde più adatto alle proprie esigenze. Esistono diversi modelli di forni a microonde, con diverse potenze, capacità e funzioni. In generale, più il forno è potente e capiente, più consuma energia. Quindi, è bene scegliere un forno a microonde che sia adeguato alla quantità e alla tipologia di cibo che si vuole preparare, evitando di usare un forno troppo grande o troppo piccolo.

Pulire regolarmente il forno a microonde. Un forno a microonde sporco o incrostato può ridurre l’efficienza del riscaldamento e richiedere più tempo e più energia per raggiungere la temperatura desiderata. Inoltre, può essere fonte di cattivi odori e batteri. Per pulire il forno a microonde, basta usare un panno umido con acqua e aceto o un detergente apposito, evitando di usare prodotti abrasivi o corrosivi che potrebbero danneggiare le superfici.

Usare contenitori adatti al forno a microonde. Non tutti i materiali sono adatti al forno a microonde, alcuni possono infatti deformarsi, sciogliersi o emettere sostanze tossiche quando esposti alle onde elettromagnetiche. I materiali più indicati per il forno a microonde sono il vetro, la ceramica, la porcellana e la plastica apposita per microonde.

Basta davvero poco per evitare di sprecare energia preziosa

Coprire il cibo con un coperchio o una pellicola trasparente. Questo consente di mantenere l’umidità del cibo e di distribuire uniformemente il calore, riducendo il tempo di cottura e il consumo di energia. Inoltre, evita che il cibo schizzi all’interno del forno e lo sporchi. Il coperchio o la pellicola devono essere adatti al forno a microonde e avere dei fori per far uscire il vapore.

Disporre il cibo in modo uniforme nel piatto o nel contenitore. Il forno a microonde riscalda il cibo attraverso le onde elettromagnetiche che penetrano nel cibo fino a una profondità di circa 2-3 cm. Quindi, se il cibo è disposto in modo irregolare o sovrapposto, alcune parti potrebbero rimanere fredde o crude mentre altre potrebbero surriscaldarsi o bruciarsi. Per evitare questo problema, è bene disporre il cibo in uno strato sottile e uniforme nel piatto o nel contenitore, lasciando uno spazio vuoto al centro per facilitare la circolazione delle onde.

Infine, scongelare il cibo prima di cucinarlo nel forno a microonde. Se si vuole cucinare un cibo surgelato nel forno a microonde, è preferibile scongelarlo prima in frigorifero o a temperatura ambiente, in modo da ridurre il tempo di cottura e il consumo di energia.