Televisione danneggiata? Non la buttare | Puoi fare questo

Abbiamo assistito a tantissimi cambiamenti grazie al progresso tecnologico che è avvenuto nel corso degli ultimi 20 anni. In particolare, ci sono stati numerosissimi passi in avanti nel mondo delle televisioni, grazie all’introduzione delle smart TV, avvenuta all’incirca un anno fa.

Queste particolari televisioni fanno uso della connessione a internet, per permettere di offrire diversi servizi che erano impensabili fino a una decina di anni fa. Primi tra tutti senz’ombra di dubbio tutti i servizi di streaming, tra i quali spiccano in particolar modo Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Channel, Apple TV+ e chi ne ha più ne metta.

Purtroppo come in ogni cosa possono capitare dei guasti, e di certo le televisioni non si esimono da questo. Capita spesso e volentieri infatti che le TV LCD (a cristalli liquidi, per intenderci) possano non funzionare momentaneamente, ma non spaventatevi, a tutto c’è una soluzione: scopriamo insieme i passaggi da fare in questo caso, in modo tale da riparare il tutto in maniera semplice e veloce.

Tra i problemi principali che menzioniamo per quanto riguarda i possibili guasti delle TV LCD, citiamo in particolare i casi in cui la TV si accende e si spegne in continuazione, così come anche le situazioni in cui non si vede nessuna schermata video, ma si sente solo l’audio della sorgente. Altre problematiche possono riguardare ad esempio la spia dello standby che lampeggia mentre la TV è accesa, per poi spegnersi completamente e senza preavviso.

Una cosa che, per vostra fortuna, differenzia le TV a cristalli liquidi e in generale le più moderne rispetto ai CRT (le televisioni a tubo catodico), consiste nel fatto che le TV LCD sono molto più semplici da aggiustare, rispetto alla loro controparte con più anni alle spalle.

Come procedere

Riparare i problemi sopracitati è piuttosto semplice, e bisogna andare a considerare rispettivamente 4 elementi cardine, che sono rispettivamente il circuito di pilotaggio, il circuito di potenza, le lampade di illuminazione e infine lo schermo a cristalli liquidi.

Basterà dunque aprire la TV servendosi delle 3 viti posizionate posteriormente, in modo tale da ispezionare le quattro parti cardine sopracitate, e capire qual è il problema alla base del funzionamento.

Nel caso ad esempio si sentisse solo l’audio senza la sorgente video, basterà semplicemente rivolgersi focalizzarsi sul trasformatore, con un costo che non supererà mai i 10 euro, indicativamente. Riparare la TV in autonomia è davvero economico, e consente di risparmiare cifre significative, soprattutto se lo paragoniamo all’intervento di un tecnico specializzato, quando è possibile evitarlo.