Smartphone, controlla sempre la batteria: rischi che esploda ogni giorno così

Spesso capita che, dopo diverso tempo, la batteria del proprio smartphone si usuri fino a bruciarsi del tutto. Scopriamone i motivi e come evitarlo.

Le batterie degli smartphone sono dispositivi che immagazzinano energia elettrica e la rilasciano quando necessario per alimentare il telefono. Tuttavia, a volte le batterie possono surriscaldarsi e bruciarsi, causando danni al telefono e potenziali rischi per la sicurezza. Quali sono i motivi per cui le batterie degli smartphone si bruciano e come si possono prevenire questi problemi?

Uno dei motivi più comuni per cui le batterie degli smartphone si bruciano è l’uso di caricabatterie non originali o difettosi. Questi caricabatterie possono fornire una tensione o una corrente eccessiva o irregolare alla batteria, compromettendone la stabilità chimica e termica.

Inoltre, alcuni caricabatterie non originali possono non avere i sistemi di protezione necessari per evitare il sovraccarico o il cortocircuito della batteria. Per evitare questo rischio, è consigliabile usare sempre il caricabatterie originale fornito dal produttore del telefono o un caricabatterie certificato e compatibile.

Un altro motivo per cui le batterie degli smartphone si bruciano è l’esposizione a temperature estreme, sia alte che basse. Le temperature elevate possono accelerare le reazioni chimiche all’interno della batteria, aumentandone la pressione interna e la perdita di capacità. Le temperature basse, invece, possono ridurre la capacità della batteria e la sua resistenza interna, rendendola più vulnerabile ai danni da sovraccarico o da scarica profonda. Per evitare questo rischio, è consigliabile non lasciare il telefono in luoghi troppo caldi o freddi, come ad esempio sotto il sole diretto o in auto invernali.

L’importante è una buona e costante manutenzione

Un terzo motivo per cui le batterie degli smartphone si bruciano è l’uso intensivo del telefono per applicazioni che richiedono molta energia, come giochi, video o navigazione in rete. Queste applicazioni possono aumentare il consumo di energia della batteria e il suo riscaldamento, riducendone la durata e la sicurezza. Per evitare questo rischio, è consigliabile limitare l’uso di queste applicazioni quando la batteria è bassa o quando il telefono è in carica, e chiudere le applicazioni in background che non sono necessarie.

In conclusione, le batterie degli smartphone si bruciano per vari motivi legati al caricabatterie, alla temperatura e all’uso del telefono. Per prevenire questi problemi, è importante seguire alcune buone pratiche di manutenzione e di utilizzo della batteria, che ne preservano la salute e la sicurezza.

Fra queste, ad esempio, si segnalano le seguenti: usare solo il caricatore originale o compatibile con il proprio smartphone, evitando quelli economici o contraffatti; non esporre lo smartphone a fonti di calore eccessivo, come il sole diretto o il cruscotto dell’auto; non coprire lo smartphone durante la ricarica e limitare l’uso di applicazioni pesanti che possono aumentare la temperatura interna. Infine, si consiglia di non aprire mai la batteria o tentare di ripararla da soli, ma rivolgersi a un centro assistenza qualificato.