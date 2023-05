Condizionatore, non metterlo mai a questi gradi: il consumo raddoppia all’istante

Al giorno d’oggi, è inutile negarlo, facciamo un uso davvero smodato degli elettrodomestici in generale. Tra forno elettrico, forno a microonde, lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, friggitrice ad aria e chi ne ha più ne metta, utilizziamo molto spesso gli elettrodomestici all’interno dell’ambiente di casa, per svolgere le più disparate mansioni quotidiane.

Purtroppo il caro energia ha recentemente colpito non solo l’Italia ma l’intero continente europeo, causando non poco malessere tra i cittadini del territorio. A causa dei conflitti scoppiati in Ucraina lo scorso anno, infatti, il costo dei prodotti alimentari, così come (soprattutto) quello dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente elettrica e di gas metano, è sensibilmente aumentato.

Questo rialzo ha conseguentemente portato le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, causando diversi disagi tra la popolazione europea. Malgrado le principali autorità europee si siano immediatamente attivate per fronteggiare il caro energia, esso rimane tutt’oggi un problema molto attuale e rilevante, soprattutto in relazione all’uso smodato che facciamo di tutti gli elettrodomestici che abbiamo a disposizione all’interno del nostro ambiente domestico.

Uno degli elettrodomestici senz’ombra di dubbio più utilizzati, soprattutto con l’avvicinarsi dei caldi mesi estivi, è il condizionatore. È proprio il condizionatore, infatti, a garantire un buon refrigerio all’interno dell’ambiente domestico quando le temperature aumentano clamorosamente, soprattutto durante luglio e agosto.

Purtroppo come in ogni cosa bisogna anche considerare il rovescio della medaglia, rappresentato in questo caso dai consumi esorbitanti. I condizionatori, infatti, per loro stessa natura devono rimanere necessariamente accesi per svariate ore nel corso della giornata, e questo comporta dei consumi davvero alti, che vanno chiaramente a inficiare sulle bollette mensili dell’energia che vi arrivano a casa.

Consigli utili

Ecco dunque che abbiamo deciso di darvi qualche consiglio in merito all’utilizzo specifico del condizionatore, in modo da risparmiare energia elettrica e conseguentemente avere bollette più leggere alla fine del mese.

La temperatura ideale da impostare per il condizionatore è preferibilmente a cavallo tra i 24 e i 26 gradi. Chi usa infatti temperature eccessive, porta il condizionatore a consumare molto di più rispetto a quanto preventivato, e questo si riflette chiaramente sulle bollette che arrivano a casa.

Molti condizionatori di nuova generazione presentano inoltre la modalità Eco o Ambiente, che consente di avere dei consumi sensibilmente ridotti rispetto alle modalità d’utilizzo tradizionali, che consumano davvero tanto. Consumando meno, con l’uso di questa innovativa modalità, avremo conseguentemente bollette più leggere alla fine del mese.