Caricabatterie, il rischio sta proprio qui: non farlo assolutamente

Uno spagnolo lascia il caricatore del cellulare attaccato alla presa, il materasso va a fuoco: da oggi non lo farai più.

La vittima di questo incidente è uno spagnolo, che ignaro del rischio, ha lasciato il suo caricabatteria alla presa elettrica senza alcun dispositivo attaccato. Nulla di strano direte voi; questa operazione infatti, è molto comune. A tutti noi capita di lasciare il caricatore del telefono o del pc attaccato alla presa corrente, un po’ per pigrizia e un po’ per comodità, ignorando totalmente i rischi che si celano dietro a questa cattiva abitudine.

A qualcuno però, questa operazione è costata davvero cara. In Spagna, a Parquesol della città di Valladolid, i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata a causa di un cumulo di fumo che aveva invaso il cortile di un condominio.

Da quanto riportato, a venire in soccorso sono stati 15 pompieri che, una volta entrati nell’appartamento, si sono ritrovati davanti ad un materasso che aveva preso quasi completamente fuoco.

Al momento dell’incendio non vi era nessuno all’interno della casa, ma da quanto ricostruito, il colpevole dell’accaduto è stato proprio un caricabatterie del telefono ataccato alla presa e posizionato sopra il letto.

La causa dell’incendio

Dopo le indagini del caso, è emerso che la causa di questo incidente potrebbe essere un accumulo di calore, ma non si esclude un possibile cortocircuito. Ad essere penalizzati sono anche i caricatori non ufficiali che non dispongono delle adeguate garanzie di sicurezza, aumentando notevolmente il rischio di causare incidenti come quello avvenuto in Spagna.

Caricabatterie: non fare mai questo

Lasciare il caricatore attaccato alla presa – soprattutto se vicino al letto – può rappresentare non solo un dispendio inutile di energia, ma anche un vero e proprio rischio per la nostra sicurezza. Sebbene non si tratti di un evento comune, sono stati segnalati diversi casi di cortocircuiti casalinghi soprattutto quando i caricatori in questione non soddisfano i requisiti di sicurezza, ma anche nel caso in cui questi si presentino rovinati e “riparati” con del nastro isolante.

Oltre al rischio d’incendio, lasciare il caricatore inutilizzato alla presa corrente può rappresentare un danno per il caricabatterie stesso: lasciarlo ataccato per un tempo elevato, può generare un surriscaldamento. Risultato? Il caricatore non funzionerà più in maniera corretta. I motivi per cui è meglio non farsi prendere dalla pigrizia sono molteplici, ma quello che è certo è che – almeno per il ragazzo spagnolo – questa rimarrà solamente una cattiva abitudine del passato.