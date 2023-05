Carta di credito, stai attento al ristorante: mangi un primo e rimani senza un soldo | La nuova truffa

Al giorno d’oggi abbiamo assistito ad una vera e propria transizione per quanto riguarda i sistemi di pagamento. Se infatti fino a pochi anni fa i contanti erano la via preferenziale di pagamento, ad oggi sono stati in gran parte sostituiti dall’utilizzo dei pagamenti elettronici, per mezzo delle carte di credito o carte di debito che siano.

Questi sistemi di pagamento consentono infatti di velocizzare e rendere più comodo tutto l’iter, oltre l’introduzione del chip NFC sugli smartphone di generazione, che ha permesso di pagare in maniera rapida senza necessariamente far uso della carta di credito fisica.

Le carte di credito e di debito hanno poi subito un boom nel loro utilizzo grazie anche al successo dei siti e-commerce (come per esempio Amazon, Mediaworld, Unieuro, Trony, Euronics e via dicendo) che hanno fatto proprio di questi sistemi di pagamento elettronici il loro punto di forza, riuscendo così a imporsi nel mercato mondiale e soppiantando, passo dopo passo, i negozi tradizionali.

Purtroppo come in ogni cosa bisogna considerare anche il risvolto negativo della medaglia, in questo caso rappresentato dalle truffe a cui le carte di credito si possono eventualmente prestare: scopriamo insieme di cosa si tratta, in modo tale da evitarle in tutti i modi.

La truffa sarebbe avvenuta in particolare a Roma, in cui alcuni malintenzionati truffavano i clienti di alcuni ristoranti del centro, andando a effettuare una vera e propria clonazione delle carte di credito. Si tratterebbe, andando più nello specifico, di circa una ventina di persona, la cosiddetta “banda dei camerieri hacker”, originari dell’Est Europa ed esperti nella clonazione di qualunque tipo di carta.

I dettagli della truffa

Tra i bersagli principali di questa banda di malintenzionati sarebbero stati ovviamente i turisti: vediamo qual era la loro metodica, per riuscire a farsi beffa di loro. Questi camerieri passano la carta di credito del turista di turno una seconda volta dopo il pagamento del conto, questa volta in corrispondenza di un dispositivo elettronico in grado di leggere e acquisire con facilità e rapidità i codici e i numeri presenti sulle carte di credito.

Nel giro di pochi secondi, quindi, il dispositivo riusciva ad acquisire tutte le informazioni necessarie per poter fare acquisti a discapito del povero malcapitato di turno.

Il nostro consiglio in questi casi, dunque, è quello di prestare attenzione ogni volta che facciamo un pagamento, soprattutto per le carte di credito di oggi, che nella stragrande maggioranza dei casi sono dotate della funzione contactless, che permette di pagare velocemente senza nemmeno strisciare la carta.