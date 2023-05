Bancomat addio, non prendi più i tuoi soldi: ritiri vietati ovunque

Nel corso di tutti questi anni di grande progresso tecnologico, abbiamo assistito a davvero tanti cambiamenti. Basti pensare ad esempio ai social network (come Facebook, Instagram, Tik Tok e chi ne ha più ne metta) che hanno cambiato radicalmente le nostre vite, così come anche l’avvento degli smartphone, che ha mutato sensibilmente il modo di comunicare in maniera istantanea tra le persone.

Un altro grande cambiamento è avvenuto anche a livello dei pagamenti, dal momento che mai come oggi stiamo assistendo a una vera e propria transazione dall’utilizzo dei contanti (che andavano per la maggiore fino a qualche anno fa) fino ad arrivare ai pagamenti elettronici, effettuati per mezzo della carta di credito o carta di debito.

I sistemi di pagamento elettronici si sono diffusi nel giro di poco tempo, grazie soprattutto ai siti e-commerce come Mediaworld, Unieuro, Trony, Euronics e via dicendo. Oltre a questo ricordiamo poi il chip NFC presente nella stragrande maggioranza degli smartphone di ultima generazione, che permettono il pagamento semplice e immediato, essendo collegati direttamente alle proprie carte di credito o di debito, per mezzo dei più celebri servizi come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e via dicendo.

Purtroppo arrivano brutte notizie per chi, ancor oggi, fa un uso massiccio del denaro in contanti. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, abbiamo assistito ad una sempre più graduale (ma continua) chiusura degli sportelli Bancomat in Italia, che si stanno sensibilmente riducendo di numero.

Se questo non va a intaccare particolarmente le nuove generazioni (ormai abituate da tempo al pagamento mediante i mezzi elettronici sopracitati), questo costituisce invece un problema per le persone più anziane, che sono poco avvezze a questi sistemi di pagamento e rimangono ancora fedeli al pagamento in contanti.

La situazione attuale

Così facendo, data la progressiva chiusura degli sportelli bancomat, essi si troveranno a dover percorrere necessariamente decine e decine di kilometri, in modo tale da raggiungere lo sportello bancomat più vicino e poter prelevare.

Tra gli episodi più significativi per le chiusure troviamo Lecce, che ha assistito alla chiusura di ben 70 sportelli bancomat, nel periodo che è compreso rispettivamente dal 2008 fino al 2021. Ad evidenziare la situazione è stato anche l’Osservatorio Aforisma, che ha monitorato con precisione e nei più minimi dettagli questa progressiva chiusura degli sportelli, con decine e decine di filiali che hanno chiuso nel corso del tempo.

Non ci resta dunque che attendere in futuro, per vedere se la situazione migliorerà nei prossimi mesi o anni, confidando in una presa di posizione da parte delle autorità.