Amazon, finalmente le nuove offerte proprio su di loro: un grande regalo

Amazon è tornata ad offrire in anteprima e con una scontistica d’eccezione una serie di prodotti tecnologici all’ultimo grido. Si tratta del ‘best of’ della categoria, assolutamente da non perdere.

Nel campo dell’elettronica è difficile trovare un rivenditore altrettanto competitivo di Amazon; certo, vi sono tanti siti e tante offerte, ciascuna capace di superare in un singolo settore, in un particolare dipartimento, il rivale Amazon. Tuttavia, se analizziamo il gigante di Jeff Bezos da vicino, occorre ammettere come non vi siano rivali alla sua azione, alla sua pervasività. Amazon è Amazon, a suo modo.

In quest’ambito rivestono un ruolo chiave, tra i prodotti dell’elettronica più desiderati dagli italiani, ‘Echo Dot’, un dispositivo per l’audio da breve tempo disponibile su Amazon con diverse versioni. In particolare per questo altoparlante ‘smart’ l’oggetto del desiderio è la quinta generazione: si tratta dell’Echo Dot col migliore suono mai prodotto finora: scintillante, chiaro, dai profondi bassi e dagli irrivaleggiabili acuti.

In particolare grazie a Echo Dot è possibile ascoltare non solo musica, quanto audiolibri e podcast; tutti prodotti – e non è naturalmente una coincidenza – provenienti da Amazon Music in primis, seguita da Deezer, Appe Music e tanti altri. Insomma, davvero un’esperienza suadente per l’orecchio.

In generale, grazie anche a un design molto elegante, Echo Dot è un altoparlante capace di fare un po’ di tutto, davvero adatto a ogni situazione che coinvolga l’udito. Last but not least, è compatibile con l’assistente virtuale Alexa, con un’interfaccia connessa ai dispositivi smart della casa, realizzando la tanto discussa Internet of Things.

L’offerta imperdibile di Amazon: numeri da capogiro

In quest’ambito, riferendosi agli Echo Dot, Amazon offre proprio in queste ore alcune offerte imperdibili. Avete sempre desiderato uno smart spekaer? Ora potete averlo, ad un prezzo finalmente contenuto.

In particolare Amazon offre Echo Dot color antracite a 39 euro, a confronto coi 64,99 ‘normali’; Echo Dot con orologio e integrazione Alexa, di colore azzurro tenue, a 49,99 euro, anziché 74,99; Echo Show di seconda generazione, con telecamera da 2MP, a 59,99 euro, anziché 84,99 e infine Echo Show di seconda generazione, con schermo intelligente HD e telecamera da 13 MP a 109,99, anziché 129,99 euro.

Senza dimenticare, al momento dell’acquisto, la possibilità di pagare con rate mensili a tasso zero e interesse zero; unica avvertenza l’importanza di controllare la scadenza dell’offerta, al momento senza data.