Forno, il consumo è enorme solo a quest’ora: non farlo mai

Possiamo senz’ombra di dubbio affermare che l’Italia (e più in generale il continente europeo) non sta passando un buon periodo dal punto di vista economico ed energetico.

Il tutto è iniziato all’incirca un anno fa, all’alba dei conflitti bellici in Ucraina, che hanno portato a diverse conseguenze sul piano economico ed energetico dell’intero continente europeo.

Siamo partiti inizialmente infatti con l’aumento del costo dei prodotti alimentari più comuni, come l’olio di semi di arachidi per esempio, che si è riflettuto a sua volta in un’inflazione mai vista prima a livello dell’intero settore alimentare. Oltre a questo ricordiamo poi il rialzo sconsiderato del costo dell’energia in entrambe le sue forme, sia elettrica che del gas metano, che ha praticamente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle relative bollette mensili.

In questo clima davvero difficile e complesso da gestire, fortunatamente l’intervento da parte dei principali governi europei è stato immediato e preciso. Nel caso di quel che riguarda il governo italiano, ricordiamo in particolare il bonus da 150 euro, che possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia, assieme a tutte quelle detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Questi ultimi, infatti, nella maggior parte dei casi sono caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, che consente loro di consumare sensibilmente di meno, e quindi risparmiare sulle prossime bollette dell’energia.

Menzioniamo infine il Superbonus 110%, che ha permesso a milioni di italiani di realizzare un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica, a costo praticamente azzerato. Purtroppo tutti questi preziosi aiuti non sono bastati per moltissime famiglie italiane, che nonostante tutto si ritrovano a serio rischio di povertà, dal momento che è difficile gestire il peso di bollette così pesanti, soprattutto nelle famiglie composte da 5 o più membri al loro interno, percependo un solo reddito.

Accorgimenti utili

È così che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile, in modo tale da risparmiare sull’utilizzo di energia elettrica, e conseguentemente avere un cospicuo risparmio alla fine del mese. Oggi in particolare ci focalizzeremo sul forno elettrico, indubbiamente uno degli elettrodomestici più utilizzati al giorno d’oggi per la cottura degli alimenti.

In particolare sono presenti alcune fasce orarie in cui utilizzare il forno elettrico, così come anche altri elettrodomestici, è decisamente più conveniente.

Nelle ore serali e durante il fine settimana, infatti, il costo dell’energia elettrica è sensibilmente inferiore, per chi ha un contratto a tariffa bioraria. Usando dunque il forno preferibilmente la sera, il risparmio elettrico sarà sostanzioso, così come anche il risparmio alla fine del mese.