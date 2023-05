Lavastoviglie, con questa funzione la bolletta la dimezzi immediatamente: non è il tasto eco

Da ormai un anno a questa parte il caro energia sta colpendo non solo l’Italia, ma l’Europa intera, mettendo in ginocchio tutta la popolazione generale. Tutto questo è iniziato in concomitanza con lo scoppio dei conflitti bellici in Ucraina, che hanno portato a delle serie conseguenze dal lato economico ed energetico, le quali si sono riflettute a macchia d’olio sull’intero continente europeo.

Per quanto riguarda il lato economico, ad esempio, abbiamo registrato un aumento sconsiderato del costo degli alimenti, come per esempio l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini, scatenando un’inflazione a livello del settore alimentare che mai avevamo affrontato prima.

Sul piano energetico invece abbiamo assistito ad un rialzo incredibile del costo dell’energia elettrica e del gas metano. Sulla base di questi aumenti, è chiaro che le principali compagnie fornitrici d’energia si sono praticamente trovate costrette ad aumentare i costi delle relative bollette dell’energia, scatenando non poco malcontento e malessere a livello della popolazione europea in generale.

All’interno di questo clima difficile, fortunatamente l’intervento da parte delle autorità europee è stato pressoché immediato e celere. Per quel che riguarda il governo italiano, ad esempio, ricordiamo in particolare il bonus energia da 150 euro, che permette di detrarre in maniera semplice e veloce questo importo dal costo totale delle bollette, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consumando poco consentono di risparmiare anche cifre significative alla fine dell’anno.

Menzioniamo infine i bonus e gli incentivi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno del proprio ambiente domestico, in modo da abbattere ulteriormente i costi delle bollette.

Consigli utili

Tutti questi preziosi aiuti non sono purtroppo bastati per tantissime famiglie italiane, che tutt’oggi si ritrovano in seria difficoltà nel pagamento delle bollette mensili dell’energia. Ecco dunque che abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile per risparmiare un bel po’ alla fine del mese.

Oggi in particolare ci focalizzeremo su uno degli elettrodomestici più utilizzati all’interno dell’ambiente domestico, vale a dire la lavastoviglie, che usiamo per pulire i nostri piatti e le nostre posate, risparmiando molta acqua rispetto al lavaggio a mano.

Il trucco, al contrario di quanto si potrebbe banalmente pensare, non consiste nell’utilizzo della modalità Eco. Un modo per risparmiare consiste piuttosto nell’utilizzo della modalità a lavaggio breve, il quale permette di dimezzare i tempi di lavaggio all’interno dell’elettrodomestico stesso, con il conseguente risparmio che se ne ricava.