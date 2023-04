Contatore acqua, non usarlo mai più così: la tua bolletta ti ringrazierà

Sono tempi davvero difficili e complicati, soprattutto a causa del caro energia, che sta colpendo non solo l’Italia, ma l’intero continente europeo. Tutto è iniziato per la precisione all’esordio dello scoppio dei conflitti in Ucraina, che hanno portato a delle conseguenze sul piano energetico ed economico non da poco.

In primis, infatti, possiamo citare l’aumento che abbiamo osservato a livello del settore alimentare, con l’aumento sconsiderato dei prodotti alimentari di vario tipo, come l’olio di semi di arachidi, che ha portato a sua volta ad un’inflazione a livello del settore alimentare in generale.

Oltre a questo ricordiamo poi il rialzo sconsiderato del costo dell’energia, sia nella sua forma elettrica che del gas metano. È stato proprio il rialzo di entrambe le forme d’energia che ha praticamente obbligato le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, creando non poco malessere a livello della popolazione europea in generale.

Per nostra fortuna, le principali nazioni europee e i loro relativi governi si sono mossi immediatamente, nel tentativo di fronteggiare il caro energia, e venire così in aiuto alle fasce di popolazione più bisognosa. Per quanto concerne il governo italiano, per esempio, ricordiamo in primis il bonus da 150 euro, che possono essere facilmente detratti dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Questi, infatti, presentano il più delle volte un’alta classe d’efficienza energetica (che va dall’A a salire), che consente di consumare poca energia elettrica, e di conseguenza permette all’utente di risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno.

La soluzione al risparmio

Purtroppo tutti questi sostanziali aiuti da parte del governo italiano (e, alcune volte, anche dalle regioni) non è bastato per moltissime famiglie italiane, che rischiano tutt’oggi di incappare nella soglia di povertà, soprattutto nei casi in cui siano composte da 5 o più membri al loro interno.

È proprio sulla base di questo che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio utile per risparmiare energia, e conseguentemente avere significativi risparmi alla fine dell’anno.

Uno dei principali consigli che possiamo darvi a tal proposito consiste nell’eseguire l’autolettura del contatore dell’acqua. Così facendo, infatti, andremo a pagare solo ed esclusivamente l’acqua che effettivamente utilizziamo, senza dover necessariamente pagare cifre forfettarie. Lo stesso principio si applica benissimo agli altri tipi di contatore, rappresentati dall’energia elettrica e del gas.

La lettura del contatore è un processo davvero semplicissimo e alla portata di tutti, dal momento che è sufficiente premere il tasto principale sulla parte frontale del contatore per accedere ai consumi reali della propria utenza, e comunicarli così alla propria azienda fornitrice d’energia.