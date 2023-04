Chatgpt, ce l’hanno fatta: torna disponibile in Italia

Uno dei progressi tecnologici più significativi che sono avvenuti nel corso degli ultimi anni è stato l’avvento di internet, che ha portato a sua volta a diversi cambiamenti che si sono riflettuti sulla vita quotidiana di tutti i giorni.

Basti pensare per esempio all’introduzione dei social network (tra cui Facebook, Instagram, Tik Tok e via dicendo), oltre all’introduzione degli smartphone, che hanno cambiato radicalmente la nostra vita rispetto a tutto ciò che c’era prima.

Un altro cambiamento significativo, soprattutto nel caso degli ultimissimi anni, è stato rappresentato dall’arrivo dell’IA, acronimo che sta per intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale rappresenta un passo davvero significativo, dal momento che si sta riflettendo in ogni ambito sociale e lavorativo rispetto a quanto visto finora.

Purtroppo l’intelligenza artificiale ha dovuto scontrarsi con alcune delle normative italiane, focalizzate soprattutto sulla privacy e sulla sua relativa tutela, che ha portato al blocco di uno dei più importanti portali focalizzati sull’intelligenza artificiale, vale a dire ChatGPT.

Finalmente giungono notizie positive ed entusiasmanti a tal proposito: è stato infatti raggiunto, dopo diverse settimane, l’accordo tra OpenAI (vale a dire la società dietro ChatGPT) e il garante della privacy. È stato proprio questo accordo, dunque, che ha permesso il ritorno di ChatGPT in Italia, che si è rivelato praticamente immediato. Da oggi in poi, dunque, sarà possibile finalmente tornare a utilizzare ChatGPT in territorio italiano, senza dover ricorrere necessariamente a mezzi alternativi come VPN e simili.

Il ritorno in Italia

Collegandosi al portale di ChatGPT, infatti, non è più disponibile l’avviso visibile fino a qualche giorno fa, che riportava come il servizio fosse disabilitato per tutti gli utenti italiani. Stando a quanto riportato dalle testimonianze di diversi utenti, si stanno verificando ancora alcuni problemi nel login, che probabilmente saranno dovuti ad alcuni piccoli problemi, che l’azienda sistemerà nel corso dei prossimi giorni.

A portare la conferma del ritorno di ChatGPT sul suolo Italiano è stato anche lo stesso portale del Garante della privacy, che ha sottolineato come OpenAI garantirà la più totale trasparenza e i diritti, sia per i cittadini italiani che, ancor più in generale, per i cittadini facenti parte dell’Unione Europea. Da ora in poi, dunque, tutte le conversazioni all’interno della piattaforma saranno maggiormente tutelate dal punto di vista della privacy dell’utente.

Non ci rimane dunque che attendere con trepidazione un eventuale comunicazione ufficiale, per mezzo di un comunicato stampa da parte di OpenAI, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.