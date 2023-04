lavatrice, non usarla più come hai sempre fatto: utilizza questo tasto che conoscono in pochissimi

Una corretta cura della lavatrice è importante sia per avere un bucato perfetto, che per ottenere un risparmio significativo in bolletta: a volte basta un solo tasto.

Questo è sicuramente uno degli elettrodomestici che usiamo maggiormente nelle nostre case, ma anche quello che viene puntualmente trascurato. Un uso scorretto della lavatrice tuttavia, può portare sia alla rottura della stessa, che ad un eccessivo dispendio energetico.

In realtà, esistono diverse strategie che ti permettono di ottenere un risparmio in bolletta, molte di queste banali, altre invece, sono sottovalutate da milioni di persone.

Per quanto possa sembrare assurdo, non finiremo mai di dire che uno dei migliori metodi per risparmiare energia è proprio quello di tenere pulita la propria lavatrice. In primo luogo, quando la utiliziamo è bene ricordare che una scorretta igiene della stessa può essere la causa del bucato maleodorante: condizione che immancabilmente ci porta ad effettuare un altro lavaggio.

La lavatrice a causa dei diversi tipi di lavaggi, come scarpe, tappeti e quant’altro, può portare all’accumulo di sporcizia che immancabilmente, andrà a finire nel nostro prossimo bucato, magari nella biancheria intima. Pulire il cestello è il primo passo verso il corretto igiene, ma anche verso il risparmio, visto che una lavatrice sporca ci impiega più energia ad ottenere un lavaggio completo. Lo stesso vale per la vaschetta, che se non viene pulita correttamente, può portare problemi ben peggiori.

Fai attenzione alla vaschetta

Una delle zone più trascurate della lavatrice è sicuramente il piccolo vano: la vaschetta in cui inseriamo detersivi e ammorbidente. Una volta azionata la lavatrice infatti, l’acqua circolerà in questa zona, per consentire il recupero del detersivo. Tuttavia, l’acqua che passa attraverso la vaschetta, non riesce a “risucchiare” tutto il detersivo, formando costanti accumuli che risultano molto difficili da pulire.

Questa situazione porta alla proliferazione di piccole muffette, che finiscono lavaggio per lavaggio nel nostro bucato. Questa cosa fa abbastanza ribrezzo, ma anche il maggior consumo di energia che la cosa comporta non è da sottovalutare. Uno scorretto funzionamento generale dell’apparecchio, porta ad un maggior consumo energetico. Per evitare questa situazione, andrebbe lavata la vaschetta in maniera ottimale, cosa assai difficile. In realtà pulire il piccolo vano è più semplice di quanto si possa pensare, ma in pochi lo sanno: esiste un pulsante segreto in tutte le lavatrici.

Il tasto segreto della lavatrice

Per pulire la vaschetta della lavatrice, non è necessario munirsi di spazzolino e olio di gomito, ma è sufficiente premere un tasto che ci consente di estrarre il contenitore dell’elettrodomestico. Di base si può trovare sulla parte superiore dello scomparto del detersivo e una volta cliccato, ci consentirà di ottenere un bucato impeccabile, nonché di risparmiare tempo e denaro.