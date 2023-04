Vodafone, arriva Iliad a comprarla: ecco cosa succederà ai numeri

E’ un momento molto florido per Iliad. Lo si capisce da tante cose. Un prossimo evento, importantissimo, previsto per il 4 maggio. Il tormentone di un ritorno di fiamma per l’acquisizione di Vodafone.

Lo si doveva capire sin da subito che quell’operatore virtuale francese entrato a gamba tesa sul segmento di mercato della telefonia, non poteva essere un fuoco di paglia, uno dei tanti. Per una serie infinita di motivi. Per i giga (la cosa più importante di questi tempi in cui si vive parallelamente online) offerti rapportati al costo mensile degli abbonamenti, soprattutto per la rete che ha: ormai Iliad prende (benissimo) davvero dappertutto.

L’operatore di telecomunicazioni italiano, parte del gruppo francese Iliad, quello che offre principalmente i prefissi “351”, “352” e limitatamente ai blocchi compresi tra il 351-3 e il 351-9 e al blocco 352-0 per un totale di otto milioni d’utenze massime teoriche, ha deciso di cavalcare l’onda anomala prodotta da lui stesso. Due indizi non faranno una prova, ma fanno capire le intenzioni di Iliad. Il 4 maggio, dalle ore 9.15, a Milano ci sarà un evento molto importante, Iliad dovrebbe confermare l’indiscrezione che da tempo aleggia su di lei: l’entrata nel mondo della telefonia business, espressamente per le aziende. Una notizia non di poco conto: già Iliad è un competitor a tutti gli effetti di TIM, WindTre e Vodafone. Già, Vodafone.

Stando alle indiscrezioni di Milano-Finanza, infatti, Iliad sarebbe tornato alla carica, con un’offerta ancora più cospicua e vantaggiosa, per acquisire Vodafone Italia. La prima volta, ossia l’anno scorso, la trattativa non è andata a buon fine, perché l’operatore telefonico inglese a forti tinte rosse, non accettò, così la trattativa finì con un nulla di fatto.

Buona la seconda

Ora le cose sarebbero cambiate, il ritorno di fiamma di Iliad sarebbe di quelli forti, che fa scalpore, visto che non ne parla soltanto Milano Finanza, ma anche Bloomberg, che aggiunge ulteriori dettagli sulla vicenda.

Iliad vuole espandersi, questo ormai non è più un segreto. L’Italia è nel suo mirino, non a caso l’entrata prossima nel segmento di mercato della telefonia business nel Belpaese segue quella del 2021 in Francia, a dimostrazione dell’importanza che riveste il nostro Paese nella visione di Iliad. Ma l’azienda che fa capo a Xavier Niel starebbe passando al setaccio tutti gli asset di Vodafone in Europa.

Vodafone Italia non se la sta passando benissimo, inoltre, non a caso non ha un nuovo amministratore delegato, attualmente è guidato a interim da Margherita della Valle. I primi contatti risalgono a febbraio 2022, quando il CEO Thomas Reynaud aveva confermato che la compagnia aveva presentato un’offerta a Vodafone per acquisire il 100% delle attività italiane. L’assalto di Iliad, che non andò a buon fine, potrebbe essere solo rimandato.