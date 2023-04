Forno a microonde, ricordati di fare questo dopo l’utilizzo: la tua salute è a rischio

Il forno a microonde suscita sempre grandi dibattiti se sia sicuro da usare o meno. Serve a questo proposito un’avvertenza.

Il forno a microonde viene oggigiorno utilizzato in tutte le case, è un compagno ‘fedele’ di tanti altri apparecchi della cucina; dal frullatore, al forno, al frigorifero. La comodità infatti di utilizzo del forno è davvero impareggiabile. Eppure anche tanta comodità può nascondere un oscuro segreto.

Il forno a microonde è uno degli ultimi arrivi nelle case italiane; certo, esiste da decenni, ma se lo compariamo con il forno tradizionale, la lavastoviglie e tanti altri infernali aggeggi non c’è paragone. Per molti il forno a microonde è un aggeggio misterioso oppure un ricco balocco delle famiglie abbienti.

Serve davvero il forno a microonde? Per molti non ha utilità; dopotutto se si vuole davvero scaldare qualcosa in fretta le opzioni non mancano; dal forno, ai fornelli a gas, alla classica padella, al tostapane per dolci e alimenti di panetteria e così via. Inoltre è un altro apparecchio che consuma elettricità in un periodo, quale quello attuale, dove le bollette appaiono più salate che mai.

Dall’altro però il forno a microonde ha una sua indubbia utilità; è rapido, veloce, efficiente e soprattutto pulito. Niente odore di gas – che pure non co sta poco, complice il conflitto Ucraina-Russia e le speculazioni delle aziende energetiche – niente schizzi di olio, niente bolliture improvvise, niente bruciature importune. Il forno a microonde è veloce ed efficiente: fa quello che promette di fare senza danni.

Cosa devi fare dopo aver cucinato col forno a microonde? Un chiarimento sulla famosa avvertenza

Vi sono poi diverse leggende metropolitane che circolano sul forno a microonde; si tratta infatti, per quanto sia una parentela lontana, se non lontanissima, di tecnologia nucleare. E si sa, non c’è nulla che preoccupi di più le persone, specie gli italiani, del nucleare. Il forno a microonde si sa, utilizza le radiazioni; e se non sembrano esservi problemi a usare fornelli a gas risalenti agli anni Sessanta, con tubature di gomma tali da portare una volta su due a sfortunate esplosioni, il cittadino medio ha però una paura gigantesca delle ‘cattive radiazioni’.

C’è un granello di verità in ciò, perché tra tutti gli elettrodomestici, il forno a microonde è quello più pericoloso da riparare; è preferibile in questi casi, se proprio si deve, affidarsi ad un esperto o sostituirlo. Tuttavia è completamente falso che, dopo aver cucinato col microonde, occorra aspettare qualche minuto prima di mangiare il cibo.

Secondo questa storiella occorre aspettare che le ‘onde vadano via’. Sciocchezze, va da sé; le onde si convertono subito in energia e riscaldano il cibo, non vengono trattenute dallo stesso. E’ proprio come funziona il forno a microonde in sé.