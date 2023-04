WhatsApp, da oggi puoi scoprire chi ti spia: basta controllare una sola cosa

Numeri in costante aggiornamento: oltre due miliardi di utenti, i cento miliardi di messaggi al giorno sono stati superati da un bel po’. Tutto questo e molto altro è WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea numero uno al mondo.

Quasi trentacinque milioni di persone ne fanno un uso praticamente spropositato ogni giorno. Si è calcolato, secondo i dati di fine 2022 che la chat di WhatsApp viene usata per quasi undici ore al giorno con una punta di 11 ore e 29 minuti. Numeri simili all’anno precedente.

Tanti i motivi. Il tam tam fra gli utenti, la semplicità nelle sue funzionalità, moda globale, un miglioramento (più o meno) nella sicurezza e privacy, soprattutto nell’ultimo biennio, anche se non mancano i guai. Sia per Mark Zuckerberg sia soprattutto per quel numero mostruoso di utenti.

Messaggi vocali con riproduzione in background, anche se la pagina della chat è stata chiusa, pausa e riavvio della registrazione. La possibilità di ascoltare quei vocali che soprattutto in Italia sono diventati un uso (e abuso) quotidiano a velocità normale, 1,5 o 2. E ancora.

Sondaggi, Newsletter, senza dimenticare la versione desktop. E chi più ne ha più ne metta. Fra un po’, come dimostrano le versioni beta, i post di ark Zeuckerberg e l’esperimento brasiliano (e non solo) WhatsApp diventerà una sorta di e-commerce, con la possibilità di comprare direttamente dall’app. Impressionante è la parola adatta, attenzione però al lato oscuro di WhatsApp.

Quando la batteria si scarica velocemente… attenzione

E’ quello che hanno imputato all’app californiano: la mancanza di una totale sicurezza, addirittura un mezzo per spiare la gente. WhatsApp Web e il client ufficiale di WhatsApp permettono di usare l’app creando una nuova sessione e “ripetendo” quanto presente sullo smartphone. Tutto molto bello, se non fosse che può presentare rischi per la privacy, visto che funziona anche se smartphone e computer non sono connessi alla stessa rete Wi-Fi.

Questo vuol dire che, volendo, un cyber-criminale, ma anche un curiosone/smanettone può ottenere l’accesso alle tue chat semplicemente convincendoti a prestargli il tuo smartphone per qualche secondo, eseguendo l’accesso a WhatsApp Web. Inoltre, diverse fonti affermano e confermano che se apriamo una chat, qualora essa venga spiata, il livello della batteria diminuisce più rapidamente.

Ebbene, in quest’ultimo caso, un ottimo consiglio per capire se il problema alla batteria è dovuto a qualche spione del vostro WhatsApp, è quello di usare la semplicità. Disinstallate l’app e reinstallatela: se davvero qualcuno vi sta controllando, non potrà più farlo. Se non vi sentite al sicuro, ecco un altro percorso: impostazioni di WhatsApp sul tuo smartphone, visualizzate la lista completa degli accessi attivi, interrompendo quelli che non vi sconfinferano: tutti i computer collegati (anche il vostro) perderanno l’autorizzazione d’accesso e verrà richiesta loro una nuova scansione del QR code: nessuno può farlo tranne voi.