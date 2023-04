Meteorite, lo schianto è ufficiale: è caduto proprio qui | Danni enormi

Un meteorite illumina il cielo del Giappone: non è la trama di un film di fantascienza, ma dura realtà.

Un cittadino con l’hobby dell’astronomia ha catturato col proprio telescopio l’immagine di un lampo, durato qualche secondo. L’evento è avvenuto nella città di Hiratsuka, a metà tra Tokyo e il vulcano Fuji.

L’astronomo amatoriale, di nome Daichi Fujii ha catturato un lampo di luce che aveva illuminato, per qualche secondo, la superficie della Luna, ingenerando un bagliore nella parte non illuminata. L’evento è avvenuto il 23 febbraio 2023, ore 20.14, pertanto a tarda notte. E a seguito di particolari calcoli, è possibile osservare come non potesse trattarsi di un satellite artificiale. Ma allora che cos’era?

Si trattava di un meteorite che, proveniente dallo spazio, si è schiantato sulla Luna. Nessun impatto con la terra, pertanto; si trattava, in termini tecnici, di “un lampo di impatto lunare”. La brillantezza dell’esplosione era tale che persino dal Giappone è stata possibile vederla, sebbene solo per un effimero istante. La popolarità dello scatto è stata anche resa possibile dalla pubblicazione su Twitter dove ha riscontrato un’eccezionale popolarità travalicando un paese, quale il Giappone, già grande fan delle avventure spaziali.

Tutti i dettagli dello schianto sulla Luna: l’incredibile cratere

Ma chi è Daichi Fujii? Il nipponico è un professore, responsabile della sezione astronomia presso il Museo della città di Hiratsuka, in Giappone. Un museologo pertanto che viaggia tra le stelle col proprio cannocchiale, a cui è spettata la fortuna (l’astro?) della cattura un istante più unico che raro.

Il meteorite è caduto vicino al cratere Ideler L, una cavità già presente sulla superficie lunare; sempre secondo l’astronomo amatoriale ne avrebbe creata un’altra, ‘piccolina’ per gli standard lunari; ‘solo’ 10 metri di diametro, un bucherello.

L’accaduto, per quanto suggestivo, getta una luce inquietante su quanto, senza l’atmosfera, la Terra verrebbe bombardata d’ogni sorta di meteoriti, con danni terribili epr la crosta terrestre e i suoi abitanti. Il meteorite in quesitone infatti non era né grande, né inconsueto; il suo impatto con la Luna rientra infatti perfettamente nella normalità.

L’eccezione è piuttosto che lo si sia visto con tale chiarezza; ma la Luna è abituata da millenni a essere terreno di scontro per meteoriti e comete vaganti; quegli stessi frammenti che, quando entrano nell’orbita terrestre, finiscono disintegrati e/o si spezzettano in frammenti privi di pericolosità.