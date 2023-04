Forno, in questo modo lo pulisci in pochissimo tempo: trucco infallibile

Sappiamo ormai bene, purtroppo, che il caro energia è una delle problematiche più significative che hanno recentemente interessato non solo il territorio italiano, ma il continente europeo in generale.

Tutto ciò ha avuto inizio per la precisione lo scorso anno, ovvero quando scoppiarono i primi conflitti in Ucraina, che hanno scatenato diverse conseguenze sul piano economico ed energetico.

Il caro energia ha infatti portato ad un aumento sconsiderato e senza criterio delle bollette dell’energia, dal momento che le principali compagnie fornitrici d’energia sono state praticamente obbligate ad aumentare i costi, dato il rialzo dovuto ai conflitti bellici.

Malgrado questa spiacevole situazione, c’è da dire che facciamo un uso ancora massiccio dell’energia in tutte le sue forme, sia elettrica che di gas metano. In particolare, possiamo dire che gli elettrodomestici sono tra i dispositivi che utilizziamo senz’ombra di dubbio di più all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno elettrico, lavatrice, asciugatrice, friggitrice ad aria, forno a microonde, sono davvero innumerevoli e disparati gli elettrodomestici che utilizziamo per svolgere le più varie mansioni domestiche.

Oggi in particolare ci focalizzeremo sul forno elettrico, che rappresenta senz’ombra di dubbio uno dei dispositivi più utilizzati per la cottura dei nostri alimenti durante la vita quotidiana, assieme ai fornelli a gas e le relative pentole. Come ogni elettrodomestico che si rispetti, anche il forno elettrico non è di certo da una regolare manutenzione e pulizia di ogni suo singolo elemento, in modo tale da non comprometterne il funzionamento. Scopriamo insieme come pulire il vostro forno elettrico in maniera efficace e veloce.

Consigli utili

Innanzitutto, tra i primi consigli che possiamo darvi è quello di fare uso, banalmente, di acqua e limone. Basterà infatti riempire una teglia di acqua e limone, riporla all’interno del forno e azionare il forno, impostandolo in modalità statica a 180 gradi centigradi per circa 30 minuti. La soluzione di acqua e limone evaporerà, e permetterà di fare una pulizia iniziale del forno elettrico stesso, permettendo di scrostare facilmente ogni formazione di grasso e sostanze rimaste al suo interno.

Un altro ottimo rimedio è rappresentata dall’aceto, che presenta proprietà sgrassanti e disinfettanti, oltre ad essere in grado di rimuovere efficacemente l’odore di altri alimenti che sono stati cotti finora all’interno del forno elettrico.

Basterà spruzzare una soluzione di acqua e aceto lungo tutte le pareti interne del forno elettrico, per poi lasciare asciugare e ripulire il tutto servendosi di un panno o di una spugna, eliminando così ogni traccia di sporco all’interno del forno.