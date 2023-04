Auricolari, non usarli mai in questo modo: sfondi le orecchie | Lo fate tutti ma è pericoloso

Nel corso degli anni, da circa vent’anni a questa parte come abbiamo più e più volte ribadito, abbiamo assistito ad un vero e proprio boom del progresso tecnologico, grazie anche e soprattutto all’avvento di internet.

È stato proprio l’avvento di internet, infatti, a permettere l’arrivo degli smarphone a livello del mercato mondiale, andando così a soddisfare i gusti delle più svariate tipologie di utenti.

Parallelamente al diffondersi in maniera sempre più capillare degli smartphone, abbiamo assistito anche ad una diffusione sempre più ampia degli auricolari. In particolar modo, nel corso degli ultimi anni hanno trovato particolare diffusione gli auricolari bluetooth, che hanno permesso così facendo di eliminare in maniera definitiva i fili, riuscendo a funzionare appunto per mezzo della loro connessione bluetooth, in accoppiata al proprio smartphone, tablet o notebook che dir si voglia.

Gli utilizzi degli auricolari sono i più disparati: al giorno d’oggi infatti li utilizziamo ad esempio per effettuare chiamate con i nostri amici o familiari, per ascoltare la musica mentre corriamo fuori, o per lavorare al computer, per esempio quando si tratta di montare video e prodotti audiovisivi.

Tra i modelli attualmente in commercio sul mercato mondiale ricordiamo in particolare le AirPods e le AirPods Pro, che tra le altre cose presentano una delle caratteristiche più innovative e fondamentali per gli auricolari negli ultimi anni, ovvero la cancellazione del rumore. Nonostante gli auricolari bluetooth si stiano rivelando molto utili per la fruizione dei prodotti audiovisivi al giorno d’oggi, purtroppo come per ogni cosa presentano anche un rovescio della medaglia, e possono addirittura rivelarsi dannosi per la salute della persona che li utilizza: scopriamo insieme di cosa si tratta e come evitare questi specifici problemi.

Consigli utili

Uno dei problemi più significativi nell’utilizzo degli auricolari consiste nell’utilizzo di volumi eccessivamente forti, che vi sconsigliamo caldamente: un uso eccessivo di volumi alti può infatti portare a una progressiva perdita dell’udito (ipoacusia) e acufene, con insorgenza di rumori di fondo molto fastidiosi. Capita spesso infatti che l’utente che fa uso degli auricolari aumenti di proposito il volume delle cuffie portandolo all’eccesso, in modo da isolarsi il più possibile dall’ambiente esterno e dai suoi relativi rumori.

Nel caso in cui i rumori raggiungono valori pari a 115 decibel, possono rivelarsi dannosi per la salute e vanno evitati in ogni modo. A prender parola a tal proposito è stata la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ha dichiarato che circa il 50% della popolazione mondiale, nella fascia d’età compresa rispettivamente tra i 12 e i 35 anni d’età, rischia di perdere progressivamente l’udito proprio a causa del volume eccessivo nell’utilizzo degli auricolari.

In conclusione, dunque, vi consigliamo di tenere preferibilmente un volume medio quando utilizzate gli auricolari, così da preservare la salute del vostro udito.