Tumore, arriva la macchina miracolosa: un grande passo avanti contro la malattia

Il progresso tecnologico è stato senz’ombra di dubbio fondamentale nel corso degli ultimi anni, portando soprattutto a grandi innovazioni anche dal punto di vista medico e scientifico.

Gran parte delle ricerche in campo medico negli ultimi anni sono state incentrate sulla lotta ai tumori, che rappresenta un campo molto importante e significativo, in continua evoluzione per i diversi trattamenti disponibili, e altri che usciranno ancora in futuro.

Sappiamo infatti che, a seguito della chemioterapia e della radioterapia che vengono ormai utilizzati da decine di anni in campo oncologico, sono al momento in sviluppo nuovi farmaci e metodiche terapeutiche per combattere i tumori nel modo meno invasivo possibile.

In particolare buone notizie arrivano proprio a tal proposito, dal momento che il CERN di Ginevra, in collaborazione con il Politecnico Federale di Losanna (in acronimo, EPFL) è riuscito a realizzare una macchina in grado di utilizzare l’adroterapia. Si tratta di una particolare tecnica per combattere i tumori, che consiste in una forma di radioterapia che fa uso, nella fattispecie, di fasci di protoni, per avere la possibilità di operare anche i tumori più difficili da sottoporre a interventi chirurgici, o alla chemioterapia tradizionale. Si tratta, scendendo nei dettagli specifici, della tecnologia Flash, che fa uso di elettroni ad alta energia.

L’obiettivo di questa nuova terapia consiste nella minor esposizione del paziente stesso ai raggi, riuscendo così nell’intento di ridurre al minimo l’insorgenza di effetti collaterali, purtroppo tipici delle altre tipologie di trattamento, come la chemioterapia e la radioterapia.

Il futuro dei trattamenti

Questo sarà molto utile anche per i pazienti che presentano tumori che si sono rivelati resistenti alla radioterapia, e che potranno finalmente trovare una soluzione adatta al loro caso specifico. In questo modo, le esposizioni del corpo umano a tutte le radiazioni previste dai tradizionali trattamenti radioterapici saranno di gran lunga minori, con tutti i vantaggi che ne derivano.

Per il momento, le macchine che sono in grado di condurre con successo questa tipologia particolare di radioterapia, sono localizzate rispettivamente in Germania, con una macchina di 13 metri di altezza per 25 metri di lunghezza, seguita subito dopo da un’altra macchina localizzata invece a Chiba, in Giappone.

La macchina realizzata da parte del CERN è ancora in corso di realizzazione, e sarà sicuramente disponibile prossimamente. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a riguardo da parte del Cern di Ginevra e dal Politecnico, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.