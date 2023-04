Phon, non usarlo mai in questo modo: uccide il tuo portafoglio | Non farlo mai più

È da ormai più di una decina di mesi che abbiamo a che fare con il caro energia, che sta colpendo duramente non solo l’Italia, ma tutto il continente europeo. Tutto ciò è iniziato all’incirca un anno fa, all’esordio della guerra in Ucraina, che si è portata con sé diverse conseguenze sul piano economico ed energetico.

Siamo partiti infatti dagli aumenti sconsiderati per quanto riguarda il prezzo degli alimenti, come per esempio l’olio di semi di arachidi, il quale si è riflettuto a sua volta in un’inflazione mai vista prima a livello del settore alimentare.

Oltre a questo ricordiamo poi il rialzo vertiginoso del costo dell’energia elettrica e del gas metano. Le principali compagnie fornitrici d’energia, come Enel Energia nel caso del territorio italiano, sono dunque state costrette ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili dell’energia, creando non poco malessere tra tutta la popolazione europea.

Fortunatamente i principali governi europei si sono attivati immediatamente, con interventi rapidi ed efficaci. Nel caso del governo italiano, per esempio, ricordiamo in particolare l’introduzione del bonus energia da 150 euro, detraibili in modo diretto dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come tutte le agevolazioni fiscali per chiunque fosse intenzionato eventualmente ad acquistare elettrodomestici di nuova generazione, ad alta classe d’efficienza energetica. Questi, infatti, sono caratterizzati da consumi ridotti, e permettono dunque un considerevole risparmio alla fine dell’anno.

Menzioniamo infine il Superbonus 110%, che fino a poco tempo fa permetteva il rimborso quasi totale dei costi sostenuti per la realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno del proprio ambiente domestico. Malgrado tutti aiuti provenienti da parte del governo, purtroppo ancor oggi tantissime famiglie italiane rischiano di incorrere nella soglia di povertà, soprattutto quelle composte da 5 o più membri al loro interno.

Consigli utili

Per questo motivo, oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile, in modo tale da risparmiare energia e avere quindi un considerevole risparmio alla fine dell’anno.

In particolare andremo a focalizzarci su uno degli elettrodomestici indubbiamente più utilizzati all’interno dell’ambiente domestico, vale a dire il phon. Usiamo ogni giorno il phon per asciugare i nostri capelli, ma quanto consuma effettivamente? Scopriamolo insieme. Un phon ha in media una potenza pari a 1000 Watt, il che vuol dire che nel giro di un’ora consumerà indicativamente 1000 Watt: questo parametro può chiaramente aumentare nel caso dei dispositivi più potenti.

Proprio sulla base vi questo, vi consigliamo di utilizzare soprattutto la modalità a risparmio energetico, presente nella stragrande maggioranza dei phon di ultima generazione: questa consente infatti di consumare meno energia elettrica rispetto alla modalità tradizionale, portando così a risparmiare cifre considerevoli alla fine dell’anno.