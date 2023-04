Computer, se il tuo va lento devi fare assolutamente questa cosa: risolvi in 2 minuti

Il rallentamento del computer può avere cause diverse, ma possono essere risolte tutte in tempi molto brevi.

La velocità di un computer dipende da alcune sue componenti, in particolare il modello di processore e la memoria Ram installata al suo interno. Il processore, noto anche come CPU, è quello che fornisce istruzioni e potenza di elaborazione, i modelli più comuni oggi sono i multicore.

In pratica, nel 2005 gli esperti, invece di potenziare una singola unità operativa hanno iniziato a sviluppare dei processori con all’interno più unità tutte uguali per migliorare esponenzialmente le prestazioni del computer. Maggiore è il numero dei “core”, maggiore sarà la potenza e le prestazione del pc, quindi un octa-core è superiore ad un quad-core e ad un dual-core.

La Ram, invece, rappresenta la memoria utilizzata da un programma mentre è in esecuzione. Aumentare la memoria Ram installata sul computer permette sia di far lavorare più velocemente i programmi, sia di tenerne aperti altri contemporaneamente senza che il computer si sovraccarichi.

Anche lo spazio di archiviazione è importante, un hard disk più capiente può ospitare molti più file soprattutto se bisogna conservare video o foto che, generalmente occupano più memoria. Avere la memoria del pc piena causa forti rallentamenti al pc, meglio quindi dotarsi di una memoria esterna dove trasferire e conservare i propri file.

Cosa fare quando il pc è lento

Effettuare una regolare manutenzione del computer permette di conservare le prestazioni come quando lo si è appena acquistato. Invece, spesso si tende il presentarsi dei primi rallentamenti per porsi il problema. Esistono, però, diversi programmi che possono fare questa manutenzione automaticamente ed aiutare risolvere tutti i problemi di velocità.

Uno di questi programmi è CCleaner, un software molto conosciuto che aiuta a cancellare i file inutili, i dati di navigazione e le chiavi corrotte. Una volta installato, il programma permette di rilevare i principali problemi e di risolverli. Il software è disponibile in versione gratuita con funzionalità aggiuntive acquistabili a pagamento.

Spesso capita che la memoria è piena ma non si riesce a capirne il motivo, anche per risolvere questo problema ci sono dei software, come Spyglass, che riescono a rintracciare i file che occupano maggiore spazio nella memoria del computer. Esistono anche programmi specifici per i Mac di casa Apple che permettono di ripulire la memoria da file inutili e da potenziali malware. Uno di questi è CleanMyMec X, particolarmente utile perché compatibile con tutte le versioni operative del sistema iOS.