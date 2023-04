Banche, arriva la rivoluzione: non ti servirà più andare al bancomat | Ecco la nuova soluzione

Nel corso degli ultimi vent’anni circa, abbiamo assistito ad un grande progresso dal punto di vista tecnologico. Uno dei cambiamenti più significativi è senz’ombra di dubbio la diffusione sempre più capillare di internet, che ha permesso il diffondersi dei social network (come Facebook, Instagram, Tik Tok per le fasce più giovani e chi ne ha più ne metta), seguiti poi dalla diffusione degli smartphone a livello di tutto il mercato mondiale.

Oltre a questo ricordiamo in particolare l’utilizzo sempre più frequente dei pagamenti elettronici per mezzo della carta di credito o carta di debito, soprattutto grazie alla concomitante diffusione dei siti e-commerce, come per esempio Amazon, Mediaworld, Unieuro, Trony, Euronics e via dicendo.

Al giorno d’oggi, infatti, tendiamo ad utilizzare sempre meno il denaro in contanti, e questo si sta riflettendo anche in una progressiva chiusura degli sportelli bancomat all’interno del territorio italiano.

Particolarmente importante a tal proposito è una delle ultime notizie, proveniente direttamente da Apple, uno dei colossi tech attuali. La compagnia di Cupertino ha infatti recentemente stretto un accordo con la banca americana Goldman Sachs, per incentivare i propri utenti ad aprire un conto Apple Savings, che permette di avere diversi vantaggi: scopriamoli insieme.

È così che Apple entra a gamba tesa all’interno del mondo dei risparmi, con la possibilità di aprire un conto che consente di risparmiare cifre considerevoli, grazie proprio a questa collaborazione con Goldman Sachs, che siamo certi durerà a lungo negli anni a venire.

Perché avere Apple Savings

Uno dei vantaggi principali nell’utilizzo di Apple Savings consiste nel rendimento annuale, pari a circa il 4.15%. Oltre a questo, un altro importante vantaggio risiede negli acquisti effettuati con Apple Card, che permette di avere un Daily Cash (definibile come un vero e proprio cashback), pari in questo caso al 3% del totale.La cifra di cashback, dunque, potrà essere trasferita all’interno del conto Apple Savings, per poter avere il 4.5% sul totale alla fine dell’anno. Nel caso di Apple Savings, il deposito massimo consentito è pari a 250’000 dollari.

Al momento sappiamo ancora ben poco in merito all’arrivo di Apple Savings in Italia, dal momento che la compagnia non ha rilasciato informazioni a tal proposito, e attualmente il servizio è in vigore solo negli Stati Uniti.

Non ci resta dunque che attendere, confidando nel rilascio di un eventuale comunicato stampa ufficiale da parte dell’azienda di Cupertino, che siamo certi non tarderà ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.