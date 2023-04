Wi-fi, il modem in casa ti ucciderà: ecco quello che non ti hanno mai detto

Nel corso degli ultimi 20 anni circa abbiamo assistito ad un grande e consistente progresso dal punto di vista tecnologico.

Uno dei cambiamenti più epocali e significativi in tal senso è stato rappresentato senz’ombra di dubbio dalla diffusione, sempre più capillare soprattutto nell’ultimo periodo, della connessione a banda larga, arrivando ad oggi a velocità davvero ottime, sia in download che in upload, per la maggior parte delle principali città italiane. L’avvento di internet ha permesso per esempio il diffondersi dei principali social network, come per esempio Facebook, Instagram, Tik Tok per le fasce d’età più giovane e chi ne ha più ne metta.

Oltre ai social, poi, ricordiamo in particolare l’introduzione degli smartphone, che hanno fatto proprio della connessione a internet il loro punto di forza, che permette di far uso delle più disparate app, le quali ben rispondono alle nostre esigenze quotidiane.

Purtroppo come in ogni cosa, anche in questo caso bisogna sempre considerare anche il rovescio della medaglia: quest’oggi in particolare ci concentreremo sul modem Wi-Fi di casa, ovvero il dispositivo che ogni giorno ci consente di connetterci in maniera rapida e semplice alla nostra connessione a internet domestica, dal nostro notebook, tablet, smartphone o smart-tv che sia.

Scopriamo insieme dunque i problemi e le insidie che si nascondono dietro quest’apparecchio apparentemente innocuo.

La parola agli esperti

È da ormai diverso tempo che autorità di tutto il mondo si domandano se effettivamente il Wi-Fi possa essere dannoso per la salute dell’uomo, assieme a tutte le onde elettromagnetiche provocate dall’utilizzo dei più comuni dispositivi tecnologici, come per esempio gli smartphone e i telefoni di casa, i forni a microonde e via dicendo. A prendere parola a tal proposito è stata l’OMS, vale a dire l’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui al momento non sarebbero presenti delle chiare evidenze scientifiche per cui le onde elettromagnetiche e il segnale Wi-Fi possano essere considerate dannose per la salute dell’uomo.

Assieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità ha preso poi la parola l’Istituto Superiore di Sanità, il quale ha spiegato che l’unico effetto collaterale derivante dal contatto con le onde a radiofrequenza, consisterebbe in un aumento della temperatura, ma solo ed esclusivamente a livelli di concentrazioni davvero alte, che raramente vengono raggiunti da parte dei dispositivi che noi tutti utilizziamo quotidianamente.

Nel caso ad esempio delle connessioni Wi-Fi che sono presenti all’interno del nostro ambiente domestico o in ufficio, il livello di esposizione è di gran lunga inferiore rispetto alle fasce di rischio, quindi possiamo senz’ombra di dubbio tirare un sospiro di sollievo.