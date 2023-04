Silvio Berlusconi, sapete che telefono usa? Non crederete ai vostri occhi | Sembra uscito da un film vecchissimo

I molti non hanno potuto far a meno di notare il telefono usato da Silvio Berlusconi su alcune foto che lo ritraggono in casa.

Politico e imprenditore italiano, quattro volte presidente del Consiglio dei Ministri, fondatore del gruppo Finivest , ex presidente del Milan Calcio, Silvio Berlusconi è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni.

Berlusconi è conosciuto anche come il Cavaliere, per l’ordine al merito del lavoro ricevuto nel 1977, titolo a cui ha rinunciato a seguito di una condanna penale nel 2014. Nel corso del tempo sono stati dedicati a Berlusconi tantissimi film e documentari, anche molto critici. Ha fatto molto discutere la candidatura, all’età di 85 anni, alle ultime elezioni a capo del suo partito storico, Forza Italia, risultato poi eletto nella maggioranza guidata da Giorgia Meloni.

Il leader di Forza Italia ha fatto, recentemente ,preoccupare i suoi elettori per i problemi di salute che lo hanno portato ad essere ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, per un’infezione polmonare.

Nonostante gli 86 anni, Berlusconi si mostra ancora molto attivo e cura molto la sua immagine sulla quale ha costruito la comunicazione politica alla base della sua carriera. Definito un “comunicatore efficace”, un precursore dei tempi, capace di stravolgere l’intera comunicazione politica in Italia.

Il telefono di Berlusconi

Ospitate televisive, video e foto pubblicate sui social, ogni apparizione di Berlusconi è attentamente studiata per garantire coerenza alla figura. A settembre 2022, a tre settimane dalle elezioni, Berlusconi arriva anche su TikTok, il social cinese usato soprattutto dai più giovani. Il profilo in un anno ha raggiunto i 5 milioni di like, festeggiati con un video alla sua scrivania.

Berlusconi si è sempre mostrato senza remore, per questo, adesso che è uscito dalla terapia intensiva, in molti si aspettano un post o una foto in cui dia notizie delle proprie condizioni di salute. Subito dopo l’ultimo ricovero al San Raffaele, nel febbraio 2022, Berlusconi si mostrò in una foto, che lo ritraeva comodamente seduto sul suo divano di Villa Arcore, gambe accavallate e cornetta del telefono in mano, ad indicare l’imminente ritorno a lavoro.

Guardando la foto, molti hanno rivolto la propria attenzione proprio al telefono, un modello bianco classico, vecchio stile, con un lungo filo attaccato ad una base poggiata sul tavolino che si intravede nell’angolo destro. Niente cordless o cellulare dunque, non che a Berlusconi manchino gli strumenti per acquistare le più sofisticate tecnologie, proprio per questo, in tanti si sono chiesti se ci sia un motivo preciso dietro questa scelta. A voi l’interpretazione.