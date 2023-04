Mal di testa, con questo apparecchio gli dici addio: la soluzione a quel dolore che ti porti dietro

Anche questa volta Amazon ci mostra una chicca: se soffri di mal di testa costante, questo è l’accessorio che fa per te.

Che sia causato da stress, da stanchezza o si tratti di emicrania ricorrente, chi soffre di mal di testa sa benissimo cosa vuol dire fare i conti con la fastidiosissima sensazione della famigerata cefalea. Le cause possono essere molteplici, ma la maggior parte di persone soffre di cefalea tensiva, una condizione che porta i muscoli della nuca, della fronte e delle tempie a contrarsi. I sintomi possono protrarsi anche lungo le spalle e questo stato è causato da una tensione da parte del muscolo, che può durare mezz’ora come un’intera settimana.

I fattori principali sono lo stress, la depressione e una scorretta postura. Oltre a questa condizione, esiste la cefalea a grappolo e la vera e propria emicrania, sensazioni più intense che necessitano di una maggiore attenzione in quanto, possono risultare veramente destabilizzanti.

In ogni caso il mal di testa rappresenta una tensione dei muscoli, che spesso ci porta ad avere un continuo malessere anche durante il sonno. Un riposo scorretto può solo peggiorare la nostra condizione, proprio per questo è estremamente importante rilassare la nostra muscolatura.

Su amazon esiste un accessorio incredibile, in grado di ricreare un massaggio alla nuca. Il suo meccanismo è davvero semplice quanto altrettanto geniale.

Massaggiatore elettrico riscaldante per la testa

Non si tratta di chissà quale macchina infernale da attaccare alla testa, ma semplicemente di una fascia riscaldata. Un massaggiatore elettronico che riesce a riprodurre un movimento realistico, attivando la circolazione sanguigna e rilassando così la muscolatura. Il calore che produce inoltre, migliora in maniera significativa l’effetto rilassante. Lo possiamo trovare tranquillamente su Amazon e il suo prezzo si aggira intorno ai 40 euro.

Il massaggiatore riscaldante è totalmente confortevole e si può ricaricare con il cavetto USB. Non è ingombrante e può essere utilizzato ovunque: sia in viaggio che sul proprio divano. La cosa interessante è che si può utilizzare prima di andare a dormire, in quanto il massaggio rilassante favorisce il sonno, nonché rilassa la muscolatura. Se stai pensando che un accessorio del genere durante la notte sia pericoloso, niente panico, i produttori hanno pensato proprio a tutto.

La fascia è provvista di un timer automatico che fa sì che si spenga in automatico dopo 10 minuti. Per riaccenderla basterà premere il tasto di accensione. La batteria ha la durata di 4 ore, ma un massaggio consigliato non dovrebbe durare più di 30 minuti, quindi utilizzarla per tutto il giorno non è di certo la soluzione. Nel complesso la clientela risulta soddisfatta; sembra che questo bizzarro accessorio abbia davvero spopolato tra i clienti di Amazon.