Lavastoviglie, non la usate mai più così: rischia di esplodere

Anche la lavastoviglie può esplodere, ecco come usarla nel modo corretto per evitare inutili rischi per la propria incolumità

Indispensabile nelle case degli italiani, la lavastoviglie permette di guadagnare molto tempo, liberandoci dall’incombenza di dover lavare montagne di piatti. Inoltre, secondo diversi studi, la lavastoviglie aiuta a risparmiare fino a 70 euro sulla bolletta dell’acqua e 135 euro su quella dell’energia.

Il risparmio non è solo economico ma anche ambientale, secondo uno studio, pubblicato dal portale Greenme, durante un lavaggio a mano si consumano circa 103 litri d’acqua mentre una lavastoviglie ne utilizza 88 litri, per un risparmio di oltre 32 mila litri d’acqua all’anno. I risultati sono confermati anche da una ricerca statunitense, secondo la quale, per lavare a mano la stessa quantità di stoviglie del pieno carico di una lavastoviglie di dimensioni standard servirebbero oltre 170 litri d’acqua.

I consumi, ovviamente, dipendono anche dall’utilizzo che se ne fa in casa, il consiglio è quello di usare sempre la lavastoviglie a pieno carico per evitare inutili sprechi che annullerebbero ogni vantaggio descritto fino adesso.

Tra i vantaggi di questo elettrodomestico c’è anche quello igienico-sanitario, infatti, le alte temperature per raggiunte dalla lavastoviglie dalla lavastoviglie sono difficili da raggiungere con il lavaggio a mano, soprattutto per un tempo prolungato. Questo garantisce che le stoviglie siano completamente sterilizzate, un aspetto molto importante soprattutto se ci sono bambini o altre persone fragili in casa.

La lavastoviglie può esplodere?

Come ogni elettrodomestico che abbiamo in casa, anche la lavastoviglie ha bisogno di manutenzione che le permetta di vivere più a lungo e di garantire risultati sempre ottimali. Può capitare infatti che, dopo un certo periodo di tempo, le stoviglie siano opache, questo può dipendere da diverse cause, tra le quali: un uso scorretto del detersivo, lavaggi troppo lunghi o malfunzionamento dell’addolcitore dell’acqua.

La mancata manutenzione della lavastoviglie, a lungo andare, può provocare cattivi odori ed, inoltre, può presentare anche grossi problemi per la sicurezza. Prima o poi capita a tutti gli elettrodomestici di iniziare a dare qualche segno di cedimento, in questi casi è bene avviare tutte le procedure per evitare disastri. Tali malfunzionamenti, infatti, possono portare anche a dei cortocircuiti che possono far incendiare o addirittura esplodere la lavatrice.

Ne sanno qualcosa ad Albese di Cassano, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere un incendio causato da un corto circuito partito proprio dalla lavastoviglie. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma il caso ha acceso i riflettori sull’importanza di prendersi cura degli elettrodomestici che abbiamo in casa.