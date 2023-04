Bonifico bancario, non fare mai quest’errore: ti ritrovi con il conto vuoto e non puoi fare nulla

Il bonifico bancario è il mezzo più semplice per trasferire e ricevere denaro, ma se commetti questo errore rischi di perdere i tuoi soldi: quello che devi sapere.

Nell’era digitale, anche trasferire denaro da un conto all’altro si rivela un meccanismo semplice da effettuare in totale autonomia. In realtà, quando si decide di inviare un bonifico, è importante sapere che uno scorretto inserimento dei dati come per esempio il codice Iban, può rappresentare un vero e proprio problema in quanto non tutti i bonifici sono revocabili.

Per capire meglio di cosa stiamo parlando è importante sapere che non tutti i bonifici sono uguali. Quando dobbiamo trasferire del denaro, sia che si tratti di un’operazione effettuata allo sportello che online, saremmo di fronte a due tipologie: bonifico ordinario e bonifico istantaneo.

Il bonifico ordinario è sicuramente quello più utilizzato, in quanto si rivela il più economico, ma anche il più sicuro. La sua tempistica di trasferimento si aggira intorno a 1/2 giorni lavorativi e può essere effettuata sia in Europa che all’estero.

è sicuramente quello più utilizzato, in quanto si rivela il più economico, ma anche il più sicuro. La sua tempistica di trasferimento si aggira intorno a 1/2 giorni lavorativi e può essere effettuata sia in Europa che all’estero. Il bonifico istantaneo invece, risulta molto più veloce: il denaro può essere trasferito in una tempistica intorno ai 10 minuti. La commissione è più elevata in quanto si aggira intorno ai 3 euro, ma è un servizio molto utile per chi necessita di un trasferimento immediato. Anche in questo caso è possibile trasferire denaro sia in Europa che all’estero, ma solo in determinati paesi aderenti.

Proprio quest’ultimo, per quanto risulti il più comodo, può rivelarsi il più pericoloso, nonché oggetto di truffe online. Vediamo insieme per quale motivo, chi effettua un bonifico istantaneo deve stare particolarmente attento se non vuole perdere il proprio denaro.

Bonifico Istantaneo: perché è pericoloso

Come spiegato in precedenza, il bonifico ordinario ci mette circa 2 giorni per essere contabilizzato e inviato al conto del destinatario, l’operazione del bonifico istantaneo è immediata. Quando andiamo a inserire le credenziali del bonifico, ci viene richiesta la causale, l’importo e l’IBAN del destinatario. Se inseriamo dei dati errati, come per esempio l’importo e il codice IBAN, il bonifico può essere revocato, ma non in tutti i casi.

Uno scorretto inserimento dell’IBAN può portare all’invio di denaro ad un destinatario diverso da quello voluto, come anche un importo sbagliato può risultare un problema in molti casi. Nel bonifico ordinario, in caso di errore si hanno da 1 a 2 giorni di tempo per effettuare una revoca prima che questo venga trasferito sull’altro conto. Una volta richiesta la revoca, il bonifico viene bloccato ed evita così il trasferimento. Lo stesso non vale per quello istantaneo che trasferisce immediatamente la somma.

In caso di errore quindi, revocare il bonifico risulta importante in quanto il destinatario che riceve il denaro può rifiutarsi di restituire. Un esempio lampante sono i siti di E-commerce truffaldini che possono richiedere il bonifico istantaneo come mezzo di pagamento. Alla luce di ciò, quando si utilizza questo tipo di pagamento è bene assicurarsi di inserire correttamente i dati, ma anche la fonte che richiede tale somma. Se non è possibile revocare il bonifico e la persona non è intenzionata a restituire i soldi, è possibile procedere per via legale in quanto si tratta di appropriazione indebita.