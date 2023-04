Televisione rotta, se non puoi sistemarla fai così: non la buttare assolutamente

È da ormai decenni e decenni che utilizziamo quotidianamente la televisione, uno degli oggetti tecnologici che è maggiormente entrato all’interno di milioni e milioni di case italiane.

Questo soprattutto nell’ultima decina d’anni, periodo in cui abbiamo assistito ad un vero e proprio boom delle smart TV, vale a dire le televisioni dotate di una connessione a internet, che permette così al consumatore di fruire facilmente di ogni possibile servizio di streaming, tra cui per esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Channel e chi ne ha più ne metta.

Capita quindi spesso di assistere a un vero e proprio turnover delle TV, dovendo chiaramente sostituire le TV di vecchia generazione con quelle più nuove, che offrono molte più possibilità e caratteristiche rispetto alle televisioni di un tempo.Cosa possiamo fare di una TV di vecchia generazione? È necessario davvero buttarle? Scopriamolo insieme.

Innanzitutto bisogna tenere bene a mente che esistono diverse modalità per smaltire una TV di vecchia generazione. Primo tra tutti, rientra sicuramente la messa in vendita della vecchia TV: questo può rappresentare infatti un buon modo per minimizzare i costi rivolti all’acquisto della nuova smart TV, e abbatterli di conseguenza. Nonostante infatti queste vecchie TV siano rotte, c’è sempre qualcuno disposto ad acquistarle, magari per utilizzare alcuni dei loro componenti, o perfino per usarle all’interno dei loro progetti fai-da-te, come contenitore per alcuni tipi di lavorazioni a mano particolari.

Tra i principali siti di vendita per le televisioni di vecchia generazione segnaliamo in particolare Craiglist, in cui è possibile vendere la propria TV all’interno della propria zona di residenza, così da abbattere anche i costi di consegna che deriverebbero dalla spedizione di una televisione verso altre città. In questo caso inserire un annuncio è molto semplice e alla portata di tutti: è sufficiente infatti inserire il modello della TV che intendiamo vendere, unitamente alla marca, al polliciaggio e alla tipologia di schermo (LCD o a tubo catodico che dir si voglia), chiaramente accompagnati da una foto del dispositivo in vendita.

Altri portali consigliati

Oltre a questo, un altro portale molto consigliato è eBay, che rappresenta ad oggi uno dei migliori siti e-commerce per la vendita di dispositivi tecnologici di qualsiasi tipo, forte del gran numero di utenti che ogni giorno visitano questo portale, alla ricerca di un dispositivo (anche datato o in disuso) da acquistare.

In questo caso però, a differenza del sopracitato Craiglist, sarà necessario indicare tutte le possibili opzioni di consegna, dovendo quindi essere disposti a consegnare in tutta Italia per mezzo di un servizio di spedizione a propria scelta.

L’ultima spiaggia in questi casi è rappresentata dal riciclo del proprio modello vecchio di televisione, che può essere effettuato presso la più vicina discarica locale, o presso un punto di riciclaggio MRM, una società specializzata nel riciclaggio di prodotti tecnologici.