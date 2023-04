Tim, l’addio al super servizio: non lo utilizzerai più dopo 30 anni

Abbiamo sempre assistito a un grande progresso tecnologico nel corso degli ultimi 20 anni circa. Uno degli eventi fondamentali in tal senso è stato il diffondersi in modo sempre più capillare di internet, che ha apportato diversi cambiamenti significativi.

In primis ricordiamo l’introduzione dei social network (tra cui per esempio il capostipite Facebook, Instagram, TikTok e via dicendo) e, un paio d’anni dopo, l’avvento degli smartphone, che hanno fatto proprio di internet il loro punto di forza, riuscendo così con l’integrazione delle app ad entrare sempre più nelle attività di tutti i giorni.

È proprio a proposito della connettività garantita da parte degli smartphone che ci concentreremo oggi, dal momento che Tim, una delle principali compagnie telefoniche e delle telecomunicazioni per quanto riguarda il territorio italiano, ha recentemente annunciato, a partire dallo scorso 15 ottobre 2022, la chiusura progressiva (ma continua e ormai definitiva) delle reti 3G in Italia, chiaramente a favore delle altre connettività compresenti sul suolo italiano, vale a dire rispettivamente il 4G e il 5G.

Questo è avvenuto in base alle disposizioni recentemente ricevute da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni. Questa chiusura progressiva delle reti 3G da parte di Tim, che sta ormai per giungere al termine dopo anni e anni di servizi, consentirà alla compagnia italiana di concentrare maggiormente i propri investimento nel miglioramento delle prestazioni e della qualità delle nuove reti, rappresentate come dicevamo prima rispettivamente dal 4G e dall’ancor più recente 5G.

Cambiamenti in arrivo

Ricordiamo infatti che, con l’avvento del 4G e del 5G, quest’ultime offrono cambiamenti davvero significativi e importanti, soprattutto nella qualità e nella velocità di connessione a internet. È stata proprio questa velocità aumentata a permettere la miglior fruizione possibile per i principali servizi di streaming, capitanati innanzitutto da Netflix, per poi passare ad Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Channel, Apple TV+ e chi ne ha più ne metta, che chiaramente necessitano di un’efficiente connessione alla rete internet per poter godere appieno del servizio.

Poco cambierà per i clienti che fino ad oggi facevano uso della connessione 3G (ad esempio per mezzi di smartphone, tablet, chiavette per la connessione temporanea e chi ne ha più ne metta), dal momento che avranno la possibilità di collegarsi comunque a internet facendo uso della rete 2G, anche se potranno verificarsi dei piccoli rallentamenti rispetto a prima.

Controllare la compatibilità del proprio smartphone con la connettività 4G e 5G è molto semplice, dal momento che basta semplicemente chiamare un numero di telefono apposito per la verifica. Non ci resta dunque che attendere i prossimi mesi, per vedere come evolverà ulteriormente la situazione della connettività mobile in Italia.