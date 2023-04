Pannelli solari, il costo scende a zero: non dovrai più preoccuparti

Ecco alcuni metodi utili per risparmiare sui pannelli solari ed installarli nella propria casa a costo zero.

La svolta verso l’energia pulita dell’Unione europea è partita e sarà molto difficile fermarla. Due gli obiettivi a lungo termine, per raggiungere i quali la Commissione europea ha adottato tutta una serie di nuovi provvedimenti. Stiamo parlando del Green Deal, il patto vede, firmato nel 2019, che impone a tutti gli Stati membri di raggiungere la tanto ambita neutralità climatica entro il 2050.

Nel frattempo, prima la pandemia e poi la guerra in Ucraina, hanno spinto l’Unione europea ad adottare un altro importante provvedimento: il REPowerEu. Con questo provvedimento, la Commissione vuole mettere fine alla dipendenza dal gas russo, spingendo l’Europa verso l’indipendenza energetica entro il 2030. Quale occasione migliore, allora, perché le risorse stanziate siano investite in impianti di produzione di energia pulita per mettere la parola fine non solo alle materie prime russe, ma ai combustibili fossili in generale.

Per raggiungere gli obiettivi l’Unione Europea ha stanziato oltre 200 miliardi, con la promessa di trasformare in maniera strutturale il sistema energetico in tutta Europa.

Sarà poi compito dei Ministeri nazionali assicurarsi che i fondi siano utilizzati in maniera corretta e secondo i principi dell’Unione. In Germania, per esempio, il Governo ha già introdotto l’obbligo di istallazione di impianti al 65% rinnovabili per il riscaldamento a partire dal 2024.

Pannelli solari a costo zero

La svolta green passa anche dagli impianti fotovoltaici, per questo pare che la Commissione europea voglia introdurre l’obbligo di installazione di pannelli fotovoltaici per gli edifici pubblici e le grosse aziende già a partire dal 2026, obbligo che sarà esteso anche agli altri edifici dal 2030. Il problema è che, oggi, solo il 22% dell’energia prodotta in Europa proviene da fonti rinnovabili. Se si vuole raggiungere l’obiettivo del 40-45% entro il 2030, sarà necessario aumentare la presenza di pannelli fotovoltaici sul territorio e portare l’attuale produzione di 300 gigawatt a 600 gigawatt.

Anche in Italia ci sono già diversi incentivi che permettono l’installazione di pannelli fotovoltaici con grosse agevolazioni ed, in alcuni casi, addirittura a costo zero. Come per esempio il Superbonus 110% che consente di raggiungere l’efficientamento energetico degli edifici anche con l’installazione di pannelli fotovoltaici. Il Governo ha recentemente abbassato il Superbonus al 90%, ma alcune categorie di persone possono ancora ottenere la copertura completa di tutte le spese.

Anche l’Ecobonus può essere utilizzato per installare pannelli fotovoltaici, infatti il provvedimento prevede una detrazione del 50% per gli interventi che servono a rendere un immobile più efficiente dal punto di vista energetici. Tutte le informazione su questi e altri bonus si trovano facilmente sui siti istituzionali. Vale dunque la pena verificare se si possiedono i requisiti richiesti, perché si possono risparmiare molti soldi.