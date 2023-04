Termosifoni, stai consumando il doppio del normale: metti subito questo oggetto proprio lì

Tra tutte le problematiche più significative che stiamo riscontrando nel corso di questi mesi, sicuramente il caro energia è una di quelle che hanno scosso maggiormente e interessato non solo l’Italia, ma l’Europa intera.

Per la precisione, tutto ha avuto inizio all’incirca 12 mesi fa, in corrispondenza dello scoppio dei conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente cambiato le carte in tavola sul piano energetico ed economico. Dal punto di vista economico infatti questi conflitti hanno portato ad un aumento dei prodotti alimentari d’importazione, come per esempio l’olio di semi di arachidi, causando un’inflazione mai vista prima d’ora a livello di tutto il settore alimentare in generale.

Dal punto di vista energetico, invece, abbiamo assistito ad un rialzo del costo dell’energia in entrambe le sue forme, rispettivamente nella forma elettrica che del gas metano. È chiaro come in questa situazione e con i continui rialzi, le principali compagnie fornitrici d’energia (come Enel Energia, nel caso del territorio italiano) siano state praticamente costrette ad aumentare il costo delle bollette mensili dell’energia, causando non poco malcontento tra tutti i cittadini europei.

Fortunatamente l’intervento da parte dei principali governi europei è stato pressoché celere e immediato: nel caso del governo italiano, ricordiamo per esempio il bonus energia da 150 euro, che possono essere detratti senza problemi dai consumi delle bollette mensili dell’energia, assieme a tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali previste per l’acquisto di un nuovo elettrodomestico.

Oltre a questo ricordiamo infine le agevolazioni regionali previste per la realizzazione di un impianto fotovoltaico all’interno dell’ambiente domestico, in modo tale da ottenere energia pulita e rinnovabile praticamente a costo zero.

La soluzione a tutto

Malgrado tutti quesi sostanziali aiuti provenienti sia dallo stato che dalle principali regioni, numerose famiglie rischiano tutt’oggi di incorrere nella soglia di povertà, dovendo sorreggere un peso davvero alto nel pagamento delle bollette mensili dell’energia, soprattutto nel caso in cui siano composte da 4 o più membri al loro interno e percepiscano un solo reddito. Ecco dunque che oggi vi forniremo qualche consiglio per risparmiare energia, e conseguentemente risparmiare decine di euro sulle prossime bollette che vi arriveranno a casa.

Il riscaldamento è senz’ombra di dubbio una delle attività che più consuma energia all’interno dell’ambiente domestico, con i termosifoni che restano accesi per ore e ore, soprattutto durante i freddi mesi autunnali e invernali.

Uno dei consigli principali che possiamo darvi in questo caso consiste nell’adottare l’uso dei pannelli termoriflettenti. Questi infatti devono essere posizionati in prossimità del lato posteriore dei termosifoni, in modo tale da non disperdere all’esterno tutto il calore prodotto da essi, e riversarlo invece in direzione centripeta, all’interno dell’ambiente domestico. Così facendo il risparmio in termini di energia e bollette sarà davvero considerevole, soprattutto alla fine dell’anno.