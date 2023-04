Postamat, se premi questo tasto scopri un mondo: non ne farai più a meno

Il Postamat è provvisto di una funzione comodissima, che tuttavia, in pochi conoscono: basta un solo tasto.

Ci troviamo in un periodo storico dove ogni operazione deve essere velocizzata e semplificata per venire incontro alle esigenze del cittadino moderno. I servizi si sono pian piano digitalizzati, riducendo significativamente le code agli sportelli e il carico lavorativo dei dipendenti stessi. Oggi parleremo di una funzione poco conosciuta, quanto veramente utile.

Basti pensare ai servizi istituzionali, dove per mezzo dello SPID, CIE o CNS, è possibile accedere a molti servizi. Delle semplici operazioni che ad oggi è possibile effettuare in totale autonomia. Davanti a questa innovazione, Poste Italiane non è rimasta di certo indietro, in quanto dispone di applicazioni apposite dove è possibile accedere a numerosi servizi, come per esempio la prenotazione dell’appuntamento presso l’ufficio postale.

Un altro fattore da tenere in considerazione riguarda proprio il tema di questo aricolo: lo sportello del Postamat. Come noto da molti anni, oltre al progresso della tecnologia, troviamo anche truffatori più esperti e all’avanguardia, in grado di clonare la carta del bancomat senza grandi difficoltà, installando dispositivi all’interno degli sportelli stessi.

Proprio per questo motivo nasce l’idea “cardless”, un servizio di Poste Italiane che permette di prelevare denaro dallo sportello, semplicemente utilizzando il proprio smartphone, senza la necessità di avere con sè la carta fisica.

Tasto 9 del Postamat

Il nuovo servizio cardless di Poste Italiane è già disponibile in tutti i Postamat italiani e il suo utilizzo è davvero semplice. Per prelevare il denaro con il proprio smartphone sarà necessario scaricare l’applicazione di BancoPosta o PostePay, dopodiché sarà sufficiente accedere con le proprie credenziali. Una volta arrivati allo sportello, basterà accedere alla propria app e selezionare l’opzione “Prelievo senza carta”. Una volta cliccato, bisognerà premere il tasto nove dell’ATM, in questo modo apparirà un codice QR che andrà scansionato con la fotocamera del telefono.

Dopo aver effettuato questa operazione, verranno elencate dal Postamat tutte le carte del correntista, una volta selezionata quella necessaria, verrà richiesto il codice pin di PosteID o l’autorizzazione con impronta digitale. Per accedere a questo servizio è necessario essere in possesso dell’app e delle credenziali d’accesso.

Questo servizio è poco conosciuto ma estremamente utile, non solo per velocizzare la procedura evitando così di tirar fuori la propria carta, ma anche per tutelarsi da eventuali tentativi di clonazione, ad oggi molto frequenti. Il limite di prelievo rimane di 500 euro al giorno o 1.000 euro mensili.