Doccia e aritmie, non fartela mai così: lo fanno in tanti ma è pericoloso

Come ormai sappiamo da mesi e mesi, il rincaro energia sta colpendo e interessando l’intero continente europeo da un bel po’.

Tutto è iniziato precisamente in concomitanza con lo scoppio dei conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente cambiato le carte in tavola sul piano europeo, sia da un punto di vista economico che energetico. Il cambiamento senz’ombra di dubbio più significativo è stato sul piano energetico, dal momento che abbiamo assisto ad un rialzo vertiginoso del costo dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano.

In questa situazione per nulla facile, è chiaro come le principali compagnie fornitrici d’energia siano praticamente state costrette ad aumentare di pari passo il costo delle bollette dell’energia, praticamente in entrambe le sue forme. Molte famiglie (in particolar modo quelle composte da 5 o più membri) hanno faticato dunque ad arrivare alla fine del mese, dovendo sostenere il peso di bollette così pesanti alla fine del mese, e hanno cercato di trovare qualsiasi accorgimento utile per risparmiare.

Tra i rimedi un po’ insoliti che alcune persone adottano, rientrano sicuramente quello di fare la doccia servendosi dell’acqua fredda, la quale a detta di alcuni porterebbe non pochi benefici per il corpo: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Questo trend che sta prendendo piede soprattutto nel corso degli ultimi anni si chiama terapia del freddo, altresì conosciuto con il nome di crioterapia. Nonostante questa pratica presenti senz’ombra di dubbio dei benefici per l’organismo, essa presenta chiaramente dei rischi che vanno considerati e attentamente valutati.

Cosa si rischia

Uno dei primi rischi in cui possiamo incorrere nel caso di una doccia fredda è chiaramente quello dello shock termico, che portano a dei cambiamenti significativi sia per quanto riguarda la respirazione che la frequenza cardiaca vera e propria.

Questi rischi, in particolare, aumentano nelle persone cardiopatiche o che presentano eventualmente altre patologie in cronico: a queste persone è strettamente consigliato il consulto del proprio medico di base, che saprà eventualmente indirizzare o meno il paziente all’adozione di questo particolare tipo di trattamenti.

Come abbiamo detto, questa particolare metodica offre anche dei vantaggi per l’organismo, primo tra tutti la crioterapia a corpo intero (una vera e propria “doccia gelata”, se così possiamo definirla, avvenendo a temperature bassissime), la quale permette di avere un maggior recupero muscolare (ad esempio a seguito di un allenamento molto intenso), oltre che sollievo da eventuali tipologie di dolore articolare. Oltre a questo, altri miglioramenti previsti dall’uso della crioterapia consistono ad esempio nel dimagrimento, miglioramento dell’umore in generale e rinvigorimento a livello sia fisico che mentale.