Cellulare, ecco come riconoscere se puoi usarlo in acqua: è molto semplice

Tutti i cellulari in circolazione sono dotati di un codice identificativo che permette di capire se è utilizzabile in acqua e fino a che punto.

Nel momento dell’acquisto di un nuovo smartphone sono tante le cose da tenere in considerazione. In commercio ci sono centinaia di modelli, di tutte le tipologie e prezzo, ed il rischio è quello di confondersi e di spendere tanto per un dispositivo che non risponde alle proprie esigenze.

La prima cosa da tenere presente per scegliere un nuovo modello di smartphone, infatti, sono proprio le abitudini personali e le cose per cui intendiamo utilizzarlo. Per esempio, chi trascorre molto tempo fuori casa farà meglio a scegliere un modello con una batteria più efficiente.

Invece, chi utilizza lo smartphone per scattare foto o girare dei video, che sia per lavoro o per passione, farà bene a puntare sulla gamma pro, offerta da diversi costruttori, che solitamente è fornita di un comparto ottico tanto avanzato quanto costoso. Infatti, una delle variabili che incide maggiormente sul prezzo è proprio il numero e la risoluzione degli obiettivi installati sul dispositivo.

Esistono in commercio anche alcuni modelli super rinforzati che rendono lo smartphone resistenti ad urti e cadute. Una funzione utile per chi ama trascorrere tempo all’aria aperta, pratica sport o, semplicemente, per chi è particolarmente maldestro.

Cellulari da poter usare in acqua

Non mancano i modelli per gli amanti delle immersioni, per chi pratica sport acquatici o per chi ama scattare foto in acqua. Ci sono smartphone super corazzati, in grado di resistere anche per tempi lunghissimi a grandi profondità. Non tutti sanno che ogni dispositivo elettronico, dagli orologi agli smartphone, sono catalogati secondo uno standard IP, che sta per Ingress Protection. Tale standard misura la resistenza degli apparecchi secondo due valutazioni: la resistenza ai solidi/polvere e ai liquidi.

Ogni modello è dunque dotato di un numero, tipo IP 69, dove il primo numero sta ad indicare la resistenza alle polveri sottili, nella scala i valori vanno da 1 a 6, dove 6 indica che è completamente sigillato. Il secondo numero, 9, indica la resistenza ai liquidi in una scala che va da 0 a 9, qui man mano che si sale il significato cambia: dal 4 il dispositivo è resistente agli spruzzi, dal 7 può essere immerso entro un metro di profondità per 30 minuti, a 8 può resistere ad un metro di profondità ma senza limiti di tempo, fino a 9 che indica un apparecchio completamente subacqueo.

Basta dunque cercare questo numero sul proprio dispositivo per sapere se è possibile utilizzarlo in acqua. Se non si riesce a vedere direttamente il numero, perché assente o cancellato, basterà cercare la scheda tecnica del proprio modello su internet.