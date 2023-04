Lavatrice, con questa non avrai più bisogno della corrente: risparmio assicurato

Ormai sappiamo bene quanto il caro energia stia affliggendo l’Italia e tutta l’Europa in generale, causando non pochi problemi per tutta la popolazione.

Il problema è sorto all’incirca un anno fa, in concomitanza con lo scoppio dei conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato delle conseguenze sul piano sia economico che prettamente energetico, che si sono riversate poi a macchia d’olio sull’intero continente, creando non poco malcontento tra i cittadini europei.

Il primo evento importante e significativo a cui abbiamo assistito è l’aumento del costo dei principali prodotti alimentari, tra cui in particolare l’olio di semi di arachidi e altri prodotti affini, che si sono tradotti in un’inflazione generale a livello dell’intero settore alimentare. A questo sommiamo poi l’aumento incontrollato del costo dell’energia, sia nella forma di energia elettrica che di gas metano. Ciò ha chiaramente costretto le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di pari passo il costo delle bollette mensili, creando non poco scompiglio tra tutta la popolazione europea.

In questo clima di assoluta sfiducia, fortunatamente l’intervento da parte delle principali nazioni europee è stato immediato e celere. Per quel che concerne il governo italiano, per esempio, menzioniamo in particolare il bonus energia da 150 euro, che possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali che interessano l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Questi ultimi infatti sono caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, che consente di risparmiare cifre considerevoli dati i loro consumi estremamente ridotti. Infine citiamo il Superbonus 110%, che fino a qualche tempo fa consentiva la realizzazione di un impianto fotovoltaico con il rimborso quasi totale delle spese sostenute da parte del cittadino.

La soluzione definitiva

Nonostante tutti questi preziosi aiuti, purtroppo ancor oggi tantissime famiglie italiane rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dovendo sostenere il peso così gravoso delle bollette mensili dell’energia.

In particolare oggi vi illustreremo un metodo grazie al quale è possibile risparmiare cifre significative, soprattutto quando ci si trova in vacanza. Nella fattispecie vi consigliamo la minilavatrice a rondella da campeggio, che presenta fino a 400 Watt di potenza massimale di lavaggio, e una capienza da ben 3 kg.

Essa è infatti caratterizzata da un programma di lavaggio molto breve e rapido, che si attesta sui 15 minuti circa, e permette conseguentemente di risparmiare quantità significative di energia elettrica e acqua rispetto a una lavatrice tradizionale, con tutto il risparmio che ne consegue alla fine del mese.