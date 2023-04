Forno a microonde, non lo fai mai ma può ucciderti: devi farlo sempre dopo che lo usi

Il forno a microonde è uno degli elettrodomestici più diffusi nelle case di tutto il mondo, ma se non usato nel modo giusto può rivelarsi pericoloso

Chi lo possiede lo sa già, il forno a microonde è un elettrodomestico indispensabile e chi l’ha usato non può più farne a meno. Il vantaggio principale è quello di poter cuocere qualsiasi alimento in tempi molto più bassi rispetto a qualunque altro tipo di cottura, sia con il fornello che con il forno elettrico tradizionale.

Ma i vantaggi di possedere un forno a microonde sono tantissimi, per esempio può essere usato per scongelare, nei forni di ultima generazione il microprocessore al suo interno è addirittura in grado di impostare automaticamente il tempo di scongelamento in base al peso dell’alimento. Poi si può scaldare il pasto o una bevanda, e se necessario cucinare un’intera cena dall’antipasto al secondo contemporaneamente senza che i sapori si mischino tra loro.

Ulteriore vantaggio, quello che la cottura nel forno a microonde non altera le proprietà del cibo, al contrario, le preserva. Questo perché la cottura avviene sì velocemente, ma le temperature non sono così alte da alterare la struttura chimica degli ingredienti e creare sostanze tossiche, cosa che avviene di frequente con altri metodi di cottura.

Ci sono delle particolari pietanze per cui il microonde è sconsigliato, come quelle portate in cui gli ingredienti devono amalgamarsi per bene, questo tipo di cottura non esalta determinati condimenti come gli aromi forti. Possibili, ma da evitare, le cotture dei lievitati, si possono cuocere focacce, pizze e pane, ma il sapore non sarà mai uguale a quello del forno classico.

Danni del forno a microonde

Soprattutto all’inizio, ci furono grosse polemiche perché c’era chi riteneva che il forno a microonde diffondesse radiazioni dannose per l’organismo. In effetti i microonde emettono campi elettromagnetici a radiofrequenza, ma sono anche opportunamente schermati. Chi teme particolarmente le radiazioni può anche poggiare il lato destro del forno alla parete, un metodo che evita il propagarsi delle radiazioni in caso di perdite.

Infatti è molto importante non aprire mai il microonde mentre è in funzione, l’esposizione alle onde elettromagnetiche porta, alla lunga, danni per l’organismo. Ecco perché, quasi tutti i forni in circolazione interrompono immediatamente il funzionamento quando viene aperta la porta.

Molti già lo sanno, ma è sempre bene ripeterlo, nel forno al microonde non vanno inseriti contenitori o altri oggetti in metallo, meglio utilizzare i contenitori appositi che possono essere in vetro, terracotta, silicone, carta e plastica. Da evitare anche gli oggetti in policarbonato poiché contengono una sostanza dannosa per l’organismo, il bisfenolo A, che si trasferisce ai cibi con il calore.