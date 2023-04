Pannelli solari, scatta l’obbligo per tutti: costretti a montarli

Dall’Unione Europea l’ordine di ridurre le emissioni entro il 2030. Dopo le nuove regole introdotte in Germania, adesso tocca agli altri Paesi.

Prima che la pandemia monopolizzasse l’attenzione dell’opinione pubblica e della politica internazionale, l’Europa aveva lanciato la propria sfida ai cambiamenti climatici. Nel 2019, infatti, la Commissione europea approvava il Green Deal, un insieme di iniziative proposte agli Stati membri con l’obiettivo di raggiungere la cosiddetta neutralità climatica entro il 2050.

Finita la pandemia è arrivata la guerra in Ucraina, che ha riaperto il discorso energetico da un altro punto di vista, quello di rendersi indipendenti dalle materie prime russe. Finalmente la Commissione europea, con l’approvazione del REPowerEU, ha deciso di mettere fine alla controversa dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia entro il 2030.

Il REPowerEU, però, potrebbe essere l’opportunità non solo di librarsi delle forniture russe, ma anche di mettere fine alla dipendenza dai combustibili fossili, attraverso investimenti mirati in tecnologie in grado di produrre energia pulita. La strategia si basa su tre punti cardine: risparmio energetico, diversificazione nell’approvvigionamento e accelerazione della transizione verde.

La Commissione ha invitato i governi ad agire contemporaneamente su tutti i fronti ed ha messo sul piatto un investimento di oltre 200 miliardi, con l’obiettivo di trasformare in maniera strutturale il sistema energetico europeo.

L’Obbligo di Pannelli solari

La Germania ha colto subito la palla al balzo e, con un investimento di ben 9 miliardi l’anno, il Governo ha adottato delle misure che prevedono l’obbligo, a partire dal 2024, di installazione di impianti per il riscaldamento rinnovabili al 65%. Un provvedimento che manderà in pensione le vecchie caldaie a gas in favore di nuovi sistemi come quelli solari termici o ibridi, le pompe di calore, stufe a pellet o caldaie alimentate almeno al 50% da idrogeno e biometano. Secondo il Governo tedesco, il cospicuo investimento iniziale dovrebbe essere riassorbito in poco tempo grazie al grande risparmio previsto per i cittadini.

Nella stessa direzione si sta muovendo anche l’Unione Europea, il cui esecutivo sta discutendo di rendere obbligatori i pannelli fotovoltaici per edifici pubblici e commerciali a partire dal 2026. Dal 2030, invece, l’obbligo di pannelli fotovoltaici dovrebbe essere esteso anche per tutti gli edifici residenziali.

Attualmente solo il 22% dell’energia prodotta in Europa proviene da fonti rinnovabili, l’obiettivo è quello di raggiungere il 40/45% entro il 2030. Questo vuol dire aumentare la presenza di pannelli fotovoltaici e raddoppiare la capacità di produzione fino a 600 gigawatt. Il piano dell’Unione prevede un coordinamento tra Stati per individuare delle aree in Europa in cui installare impianti eolici e fotovoltaici che diventino il centro di produzione di energia pulita. Una vera rivoluzione annunciata che presto investirà anche il nostro Paese, ma che potrebbe proiettare l’intera Europa in un futuro a emissioni zero.