“Questo telefono deve fare anche il caffè la mattina”: finalmente è realtà | Ecco il prodotto rivoluzionario

I primi anni 2000 sono stati caratterizzati da un grandissimo progresso tecnologico, che ha portato numerosissime innovazioni grazie soprattutto all’avvento di internet.

Ricordiamo in particolar modo l’avvento, avvenuto ormai una decina d’anni fa, dei social network, come per esempio Facebook, Twitter, Instagram, il più recente Tik Tok e chi ne ha più ne metta. Un’altra grande rivoluzione è rappresentata poi dall’introduzione degli smartphone, i primi telefoni a fare un uso massiccio della loro connessione a internet, che gli ha permesso di svolgere le più disparate mansioni quotidiane grazie all’utilizzo delle famose app.

Tra queste ricordiamo in particolare le app di messaggistica, come le più celebri WhatsApp e Telegram, che hanno permesso di cambiare in maniera definitiva il mondo della comunicazione digitale, rendendola veloce, istantanea e soprattutto gratuita, a differenza dei più antiquati SMS che si utilizzavano fino a quel determinato momento.

Al giorno d’oggi siamo soliti dividere tendenzialmente gli smartphone in dispositivi di fascia alta (i cosiddetti top di gamma, capitanati rispettivamente da Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 Pro, per questi ultimi mesi), seguiti subito dopo dagli smartphone di fascia media, per chi cerca un buon rapporto qualità / prezzo, per poi arrivare infine agli smartphone di fascia bassa, adatti invece a chi non ha chissà quali esigenze in termini di qualità del sensore della fotocamera e potenza di calcolo.

Oggi gli smartphone, come ben sappiamo, sono in grado di svolgere le più disparate attività, e spesso e volentieri esce fuori la battuta secondo la quale dovrebbero “fare anche i caffè”. Sembra che questo allegro modo di dire possa in un certo senso diventare presto realtà, dato che è stata recentemente realizzata una cover in grado di preparare il caffè in maniera semplice e veloce.

Ti fa anche il caffè

Si tratta della cover Mokase, ideata dall’imprenditore Clemente Biondo e lanciata sul sito di crowdfunding Kicksrtarter per essere finanziato. Il metodo per fare il caffè in questo caso è davvero semplice e alla portata di tutti: è infatti sufficiente inserire la cialda all’interno dello specifico alloggiamento, per poi mettere in moto il dispositivo facendo uso della specifica app installata sul proprio smartphone.

Sono presenti, nello specifico, tre diverse tipologie di aroma (rispettivamente arabica, tostato e infine classico) che ben rispondono ai gusti personali di ogni cliente. Le cialde sono inoltre caratterizzate da un’ottima capacità di conservazione, dal momento che possono essere conservate fino a un totale di 3 mesi complessivi, senza che si deteriorino o rovinino in alcun modo.

Il lancio della cover Mokase per il caffè è previsto indicativamente per settembre: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte della compagnia, che arriveranno sicuramente nel corso delle prossime settimane o mesi.