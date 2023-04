Macchina del caffè, nessuno lo sa ma ecco cosa rischi: non usarla mai così

Le macchine del caffè, se usate in maniera errata, possono rappresentare un serio rischio per la salute: devi assolutamente saperlo.

Le macchine del caffè ad oggi, sono gli strumenti più utilizzati in assoluto. Le vecchie caffettiere sono state sostituite in milioni di case da questi apparecchi che risultano decisamente più veloci e più semplici da utilizzare. Tuttavia, dietro a questo strumento si nascondono dei rischi, causati proprio dalla distrattezza di chi le utilizza.

A spiegarcelo è una rivista scientifica di nome Nature, che riporta degli studi condotti dai ricercatori dell’università di Valencia in Spagna. Da quanto è emerso, le comuni macchine del caffè in commercio, sarebbero un ricettacolo per batteri potenzialmente dannosi per la salute.

La motivazione in realtà, è abbastanza ovvia quanto sottovalutata: le vaschette dell’acqua e il contenitore delle cialde, sono sottoposte ad una quantità elevata di umidità che favorirebbe la proliferazione dei batteri.

In questi giorni sul web, la notizia ha generato panico negli utenti che, presi dallo sconforto non hanno le idee chiare sulla vicenda. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di fare chiarezza sulla questione, spiegandovi che, basta modificare determinate abitudini per non correre il rischio di inciampare in qualche spiacevole inconveniente.

Macchine del caffè sotto accusa: facciamo chiarezza

Per iniziare, partiamo con una premessa: per quanto la proliferazione di batteri risulti pericolosa per il nostro organismo, nella ricerca condotta non vi stato riscontrato nessun rischio immediato per la salute. Ovviamente questo non toglie che, per evitare qualsiasi spiacevole problematica, è consigliato utilizzare il dispositivo in maniera corretta.

La pulizia

I conponenti della macchina del caffè che favorirebbero la proliferazione e l’accumolo di batteri sono la vaschetta dell’acqua e il contenitore delle cialde usate. Nell’uso comune capita spesso di utilizzare la macchina del caffè e lasciare la capsula utilizzata all’interno del contenitore di scarto. Assieme alle capsule, ad accumularsi è anche l’acqua stagna che è un buon terreno fertile per i batteri. In secondo luogo troviamo la vaschetta dell’acqua che viene riempita e utilizzata per diversi giorni senza alcun cambio, ignorando la carica batterica formata al suo interno.

Il nostro consiglio è quello di svuotare spesso (anche una volta al giorno), entrambi i componenti. Per la pulizia quotidiana è sufficiente utilizzare della semplice acqua corrente, senza ricorrere necessariamente ad igenizzanti. Per avere una sicurezza ottimale, è consigliato di inserire periodicamente le vaschette in lavastoviglie. In alternativa, è possibile igenizzare le vaschette con dell’aceto o del bicarbonato. Non è quindi necessario farsi prendere dal panico, basta semplicemente prendersi cura dell’igiene della propria macchinetta del caffè.