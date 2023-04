Forno a microonde, la sua pericolosità si nasconde qui: ha ucciso un sacco di gente

Il caro energia, ormai lo sappiamo bene, sta interessando non solo l’italia ma il continente europeo in generale. Tutto è scoppiato circa un anno fa per l’esattezza, in concomitanza con lo scoppio dei conflitti in Ucraina, che hanno inevitabilmente portato addietro delle conseguenze non da poco (da un punto di vista economico ed energetico) che si sono ripercosse a livello del continente europeo in generale.

Al giorno d’oggi sono davvero innumerevoli gli elettrodomestici che utilizziamo quotidianamente, per svolgere le più disparate attività all’interno dell’ambiente domestico. Tra forno elettrico, lavatrice, forno a microonde, frigorifero, asciugatrice e chi ne ha più ne metta, sono davvero innumerevoli i dispositivi di cui facciamo uso. Oggi in particolare andremo a focalizzarci sul forno a microonde, che utilizziamo spesso e volentieri per cucinare le nostre pietanze in modo semplice e veloce, con tempi sensibilmente ridotti rispetto al forno elettrico, per esempio.

Nonostante il forno a microonde sia di base molto utile, come per ogni cosa può presentare alcune insidie da tenere bene a mente, in modo da evitarle accuratamente ed evitare qualsiasi pericolo o minaccia.

Notizia dell’ultima ora sarebbe infatti quella di una donna di 68 anni, morta in quel di Volano (in provincia di Ferrara) dopo che si è verificato un incidente domestico, dovuto per l’appunto allo scoppio di un forno a microonde. Il forno a microonde avrebbe così fatto partire una reazione a catena, che si sarebbe poi allargata a tutta la cucina, scatenando un vero e proprio incendio che ha poi divampato per tutta l’abitazione domestica della signora.

Martinella Turolla, questo il nome della povera vittima dell’incidente domestico, avrebbe perso la vita in ospedale, mentre era ricoverata presso il reparto grandi ustionati all’interno dell’ospedale Bufalini di Cesena. Il numero (e soprattutto la quantità) delle ustioni in questo caso non sono giovate alla guarigione della signora, lasciando a un triste epilogo della vicenda.

La ricostruzione degli eventi

In base a quanto recentemente costruito dalle forze dell’ordine che hanno indagato sull’evento, la donna si trovava da sola all’interno dell’ambiente domestico, allo scoppio dell’incendio da cui è iniziato tutto. Suo marito, invece, si trovava assieme a tre altre persone di giovane età nell’orto, posizionato inferiormente rispetto all’abitazione domestica.

Uno dei tre giovani, nel tentativo di salvare la donna, avrebbe provato a sfondare la porta di casa per irrompere dentro, ma purtroppo questo tentativo è stato vano e non ha comunque portato alla salvezza della signora, che ha riportato innumerevoli ustioni gravi.

Le autorità locali e le forze dell’ordine stanno tutt’ora indagando in merito alla causa che ha scatenato lo scoppio del forno a microonde: non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi giorni o settimane.