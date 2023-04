Nuova normativa in arrivo per favorire la transizione ecologica verso energie rinnovabili. Una scelta epocale che cambierà le abitudini in Europa.

Nel 2019 l’Unione Europea ha presentato il Green Deal, il Patto Verde, un insieme di iniziative proposte dalla Commissione europea per gli stati membri con l’obiettivo di raggiungere la cosiddetta neutralità climatica entro il 2050.

L’iniziativa arriva dalla crescente sensibilità dell’Unione ai temi dei cambiamenti climatici ed il degrado ambientale, che costituiscono una minaccia enorme per il mondo intero. Il ruolo dell’Europa nello scenario globale è quello di dare un esempio forte e concreto sviluppando un’economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e attenta alle tematiche ambientali.

Le proposte della Commissione Europea in materia di clima, riguardano diversi aspetti dell’economia, dall’energia ai trasporti, fino alla fiscalità. Il primo traguardo da raggiungere è la riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli registrati nel 1990.

Il Green Deal rappresenta anche un’opportunità di crescita per le economie degli stati membri a seguito della crisi dovuta alla pandemia degli scorsi anni. Infatti, circa un terzo dei 1800 miliardi messi a disposizione dal NextGenerationEU saranno destinati a raggiungere gli obiettivi previsti dal Patto europeo.

Quando saranno vietate le caldaie a gas

Per raggiungere questi obiettivi sarà necessario che gli stati membri adottino delle politiche mirate, in Italia sarà compito del MiTe, Ministero per la Transazione ecologica, coordinare e guidare gli altri ministeri verso la svolta verde. La svolta è già iniziata in Germania dove il Governo ha emanato una legge epocale, che sta facendo molto discutere, ma che potrebbe essere presa ad esempio anche dagli altri membri dell’Unione Europea.

Il Governo tedesco, infatti, ha deciso che, a partire dal 2024, tutti i nuovi impianti dovranno essere rinnovabili al 65%. Un provvedimento che esclude, di fatti, tutte le caldaia alimentate da combustibili fossili puri, come gas o gasolio, in favore di nuovi sistemi come quelli solari termici o ibridi, le pompe di calore, stufe a pellet o caldaie alimentate almeno al 50% da idrogeno e biometano.

Ad essere interessati dal provvedimento sono oltre 40 milioni di impianti e la transizione costerà alla Germania ben 9 miliardi di euro l’anno nel breve termine. Ma gli studi condotti dal Ministero dell’Economia tedesco stima un enorme risparmio nel lungo periodo per tutti i cittadini. Abbattere i consumi, infatti, aiuterà anche ad affrontare i prossimi aumenti del gas previsti in Europa nei prossimi mesi. In Germania, si sta ancora discutendo sulla distribuzione dei sussidi, che dovranno sostenere soprattutto le fasce di reddito medio basse. Presto potremmo iniziare a sentir parlare di iniziative simili anche nel nostro Paese.