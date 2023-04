Sportello bancomat, italiani in rivolta: non puoi più ritirare

Impossibile ritirare allo sportello bancomat in tanti comuni, ecco cosa sta accadendo alle banche in Italia

Il sistema bancario è pronto e, soprattutto adeguato a sostenere una ripresa per il Paese? Questa la domanda che in molti cittadini italiani si pongono, insieme a imprese ed altri enti privati che hanno dovuto resistere per superare le crisi degli ultimi anni.

Sopravvissuti prima alla pandemia e successivamente al conflitto bellico tra Russia e Ucraina, stiamo uscendo da uno shock eccezionale per l’economia italiana, europea e mondiale. Adesso, però, i finanziamenti previsti dal PNRR, Piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresentano una grossa opportunità per il nostro Paese.

Dei 270 miliardi di euro che dovrebbero essere destinati all’Italia, una parte arriverà sicuramente anche alle banche che giocheranno un ruolo importante in questa partita. Soprattutto per immettere nuove risorse nel mercato che permetteranno alle imprese di diventare operative.

Ma qui si arriva alla seconda domanda che gli italiani si pongono: che cosa accadrà quando verranno meno i finanziamenti pubblici ed il problema dei crediti deteriorati verrà fuori? Secondo i dati della Banca d’Italia, si tratta di 350 miliardi di euro, oltre il 20% del Pil.

Chiusura sportelli bancomat

Gli istituti bancari in Italia sono passati da oltre 900 del 1998 ai circa 400 della fine del 2020. Un calo endemico, spesso dovuto ad acquisizioni, oltre alle chiusure che hanno riguardato in particolare le banche cooperative. Un fenomeno che ha portato, in 23 anni, a perdere circa il 20% dei lavoratori impiegati nel settore.

Un ridimensionamento esploso durante il periodo di lockdown, con la chiusura di molti sportelli e alcune filiali che non hanno mai più riaperto. Il fenomeno, a cui è stato dato il nome di “desertificazione bancaria”, è in corso già da parecchio tempo. La chiusura degli sportelli e delle filiali ha causato anche una riduzione importante del numero di ATM per il prelievo di denaro contante, quelli comunemente definiti come sportelli bancomat. Una decisione che ha causato non pochi problemi alla popolazione che per prelevare o versare denaro sul proprio conto è costretta a fare diversi chilometri.

Si rileva che in Italia, ci sono circa 4900 comuni non coperti da sportelli bancomat. In questo modo le banche stanno cercando di abbassare i costi di gestione, ma le conseguenze possono essere disastrose. Il problema principale potrebbe essere quello di maggiori difficoltà per l’accesso al credito nei comuni più piccoli senza banche di riferimento. Cosa che potrebbe dare il colpo di grazia alle piccole economie locali, già provati da quanto successo negli ultimi anni.