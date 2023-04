Bolletta, ecco come usare il tasto che ti fa risparmiare: sei salvo

Da ormai un anno a questa parte, il caro energia sta colpendo non solo il territorio italiano, bensì l’intero continente europeo. Tutto è iniziato per la precisione circa un anno fa, all’alba dei conflitti che sono scoppiati in Ucraina, e che purtroppo si sono portati delle cicatrici non da poco a livello del territorio europeo in generale.

In primis abbiamo registrato infatti un aumento del costo delle materie prime alimentari, tra cui per esempio i beni basilari e di prima necessità come l’olio di semi di arachidi e tanti altri, portando ad una conseguente inflazione a livello del settore alimentare in generale.

Oltre a questo ricordiamo poi l’aumento che si è verificato per quel che riguarda invece il costo dell’energia, sia per l’energia elettrica che per il gas metano. Questi rialzi hanno chiaramente costretto le principali società fornitrici d’energia (come per esempio Enel Energia, nel caso del territorio italiano) a rialzare di riflesso il costo delle bollette dell’energia, causando non poco malessere a livello della popolazione generale.

Per fortuna in tutta questa gravosa situazione non sono mancati gli interventi tempestivi e rapidi da parte dei principali governi europei. Nel caso del governo italiano, esso ha infatti apportato diversi provvedimenti, tra cui in particolare il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che hanno introdotto tra le altre cose il bonus energia da 150 euro, che si possono detrarre senza alcun tipo di problema dal costo generale delle bollette mensili dell’energia.

Oltre a questo ricordiamo poi tutte le agevolazioni fiscali e gli incentivi previsti per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consentono di consumare sensibilmente meno in termini di energia elettrica rispetto agli elettrodomestici tradizionali, permettendo un considerevole risparmio alla fine dell’anno. A questo si aggiungono infine gli incentivi regionali per l’installazione di un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione domestica.

Consigli utili

Purtroppo tutti questi grandissimi aiuti non sono bastati per molte famiglie italiane, che nonostante tutto faticano ancora ad arrivare alla fine del mese. Ecco quindi che vi forniremo un utile suggerimento per consumare meno, e conseguentemente ricevere bollette meno salate alla fine del mese.

L’alleato migliore che possiamo avere nel fronteggiare il caro energia consiste nel contatore elettrico dell’energia: con un semplice clic sul tasto principale, è infatti possibile visualizzare immediatamente i nostri consumi quotidiani all’interno dell’ambiente domestico, in maniera tale da ottimizzarli. Premendo il tasto due volte, avremo inoltre la possibilità di visualizzare la fascia oraria di quel determinato momento: sappiamo infatti che i contratti dell’energia sono solitamente basati su due (o più) fasce orarie, e alcune sono chiaramente più convenienti di altre.

Il nostro consiglio è quindi utilizzare preferenzialmente gli elettrodomestici durante le fasce orarie più convenienti (che solitamente coincidono con le ore serali o durante il fine settimana), in modo tale da spendere meno a fine mese per le bollette.