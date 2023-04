Mara Venier, finisce dai carabinieri: ecco cos’è successo

Mara Venier è una delle conduttrici italiane più amate dagli spettatori italiani. La conduttrice in ogni momento riesce a trasmettere amore e positività al pubblico, per questo motivo è una figura famigliare tanto da essere conosciuta anche come ‘Zia Mara’.

Mara Venier è il nome d’arte scelto dal regista Sergio Capogna – durante le riprese di Diario di un italiano – , con il quale è nota Mara Povoleri. E’ una conduttrice televisiva, attrice, opinionista ed ex modella italiana, amatissima da tutti gli spettatori per via dei suoi modi famigliari, per tale motivo per il pubblico nostrano e la televisione, lei è ‘zia Mara’.

La carriera della Venier inizia quando è molto giovane: sono appena gli anni 1980, quando appare sotto si riflettori con i primi suoi successi come attrice. Dopo poco tempo però entra in scena come conduttrice, raggiungendo il successo negli anni ’90 con la conduzione del programma televisivo Rai, Domenica In.

La conduttrice oggi ha 72 anni, ma ne dimostra molti meno e soprattutto per la sua determinazione e grinta che ogni volta che si presenta in studio ha e trasmette dall’altra parte dello schermo. Mara è nata a Venezia, luogo che ama e resterà per sempre nel suo cuore nonostante si sia trasferita molto presto con la sua famiglia, stabilitasi poi a Roma per la sua carriera.

Mara Venier oggi è sposata e innamorata dal 2006 di Nicola Carraro, lui ha 80 anni ed è un noto produttore cinematografico ed editore italiano.

Mara Venier e la storia dai carabinieri

Mara Venier conduce Domenica In da anni ormai, è conosciuta da diversi target di pubblico e questo l’ha condotta ad essere molto nota e seguita anche sui social. Su Instagram in particolare, condivide molti contenuti.

Tra i suoi post si possono notare i dettagli della sua vita privata: quanto sia legata alla sua famiglia e al suo lavoro. Tra le storie di oggi, ce ne sono alcune che ha caricato mentre era dai carabinieri: ecco cosa è successo.

Mara Venier: la denuncia Mediaset

Negli ultimi giorni sui social, su Tweet in particolare, Mara è stata vittima di insulti da parte di un’account ufficiale di Mediaset (QuiMediaset). La conduttrice ha deciso di prendere in mano la situazione e recarsi dai carabinieri, sporgendo denuncia.

Tutto è successo domenica 26 marzo, quando a Domenica In è stata presente, in telefonata anche Barbara D’Urso. Dopo poco sul social è comparso il post poco gradevole nei confronti delle conduttrici. Mediaset ha parlato di un grave errore e di un problema con la sicurezza dell’account. A Mara non sono bastate le scuse e oggi ha deciso di recarsi dai carabinieri personalmente.